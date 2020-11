Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sky bietet eine monatliche Ersparnis von 39,50 £ für sein beliebtes großes Paket, indem es in einem frühen Black Friday-Angebot auf nur 66,50 £ pro Monat reduziert wird.

Dieses Sky Q-Paket kostet normalerweise 106 GBP pro Monat und spart über seine 18-monatige Laufzeit insgesamt über 700 GBP.

Dazu gehören die Sky Q-Box, Sky Sports, Sky Cinema, Netflix und Sky Entertainment mit über 100 Kanälen und 500 Boxsets.

Es kommt mit HD- und Ultra HD-Kanälen, Multiscreen-Zugang und wenn das nicht genug ist, können Sie sich auch für BT Sports mit einem monatlichen Rabatt von £ 3 entscheiden.

Es gibt auch einen Rabatt von 23,50 £ pro Monat auf das Sky TV-, Netflix- und Sky Sports-Paket mit den gleichen Funktionen wie oben - nur ohne Sky Cinema und Multiscreen-Funktionen. Dies ist jetzt bei £ 42 pro Monat statt £ 66 festgesetzt.

Die Angebote hören hier nicht auf, da es andere Pläne gibt, bei denen Einsparungen wie 68 GBP bei Sky TV und Netflix zusammen bei 27,50 GBP pro Monat statt 36 GBP erzielt werden .

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an.

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an.

Schreiben von Rob Kerr. Bearbeiten von Chris Hall.