Tipps und Tricks zu Sky Q: Holen Sie das Beste aus Fluid Viewing und Ihrer Sky Q-Box heraus

(Pocket-lint) - Du hast Sky Q , aber wie zum Teufel benutzt du es? Und sind in den Einstellungen Geheimnisse verborgen, die Ihr Fernseherlebnis besser oder einfacher machen?

Wir haben Sky Q von Anfang an verwendet, haben also diese Tipps und Tricks zusammengestellt. Hoffentlich können Sie damit Ihr eigenes Sky Q-System optimal nutzen.

Egal, ob Sie feststellen, dass ein langer Druck auf den Netzschalter der Fernbedienung Ihren Fernseher ausschaltet oder wie Sie Ihre Musik von Ihrem iPhone auf die Sky Q-Box streamen können, wir haben alles für Sie. Sie können auch ganz einfach den Inhalt der roten Tasten von Sky Sports ansehen.

Nachdem wir den Installationsprozess durchlaufen haben, haben wir Folgendes gelernt, damit Sie sich auf Ihre eigene Installation von Sky Q vorbereiten können.

Sky Q läuft auf einem völlig anderen Betriebssystem als zuvor. Das bedeutet, dass Sie nichts, was Sie auf Ihrer "klassischen" Sky-Box aufgezeichnet haben, auf die neue Sky Q-Box übertragen können.

Wenn Sie denken, Sie warten nur, bis das Sky-Installationsprogramm beendet ist, und versuchen dann, auf Ihre alte Box zuzugreifen, sobald diese verschwunden ist. Sie können dies auch nicht tun. Der LNB (das Bit, das das Signal auf der Schüssel empfängt und verarbeitet) ist unterschiedlich. Da Sie eine neue Ansichtskarte haben, funktioniert die neue Karte in Ihrer alten Box nicht.

Sie müssen alle von Ihnen eingerichteten Serien-verknüpften Shows notieren, da Sie sie auf der neuen Sky Q-Box neu einrichten müssen. Wir haben es vergessen und müssen uns jetzt den Kopf zerbrechen, um uns daran zu erinnern, was wir mit Serien verknüpft haben und was nicht. Sie können sehen, welche Serien auf Ihrer "klassischen" Sky-Box im Planer auf der Registerkarte "Geplant" verknüpft sind.

Bevor der Sky-Techniker zu Ihnen nach Hause kommt, erhalten Sie möglicherweise einen Sky Q Hub per Post, wenn Sie sich für das Breitband anmelden. Anstatt darauf zu warten, dass sie die Box auspacken und anschließen, können Sie den Vorgang auch starten.

Sky Q verwendet Wi-Fi, um zwischen allen Sky Q-Geräten in Ihrem Zuhause zu kommunizieren, unabhängig davon, ob es sich um den Sky Q Hub, die Sky Q-Box oder die Sky Q Mini-Box handelt. Wenn Sie kein gutes WLAN-Signal haben, funktioniert es wahrscheinlich nicht.

Wenn Sie wissen, wo die Schwachstellen liegen, kann Ihnen der Sky-Techniker helfen, wenn sie in Ihrem Haus ankommen, ohne dass Sie versuchen müssen, sie selbst zu finden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Sky Q Mini-Boxen in einem Schlafzimmer weit entfernt vom Sky Q Hub installieren möchten.

Sky Q unterstützt die Option, Sky Go von Ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus anzusehen. Wir sprechen hier nur von ein paar Minuten, aber wenn Sie es herunterladen, bevor der Sky-Ingenieur kommt, ist alles im Voraus betriebsbereit.

Der Sky-Techniker muss zu Ihrer Schüssel gelangen, um den LNB (das Bit, das das Signal empfängt und verarbeitet) zu ersetzen. Wenn Sie eine Menge Unordnung in der Art haben, wird das alles verlangsamen. Helfen Sie ihnen, indem Sie alles klären. Es ist auch erwähnenswert, dass wenn Ihr Gericht hoch ist, sie möglicherweise nicht in der Lage sind, es ohne vorherige Beratung zu erreichen.

Sky Q funktioniert über eine Kabelverbindung, wenn das WLAN in Ihrem Haus schrecklich ist. Eine Kabelinstallation ist nicht so einfach, wie es sich anhört, und Sie benötigen eine direkte Kabelverbindung vom Hub direkt in die Sky Q Mini-Box, die über eine Stromleitung erfolgen kann.

Die neue Sky Q-Box bietet zahlreiche Anpassungen in Bezug auf Bild- und Tonqualität. Hier erfahren Sie, wie Sie die Box einrichten, um das Beste aus ihr herauszuholen.

Um die Bildauflösung zu ändern, drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Setup und dann zu Audiovisuell. Sie haben mehrere Bildauflösungsoptionen bis zu 4K zur Auswahl. Sobald Sie einen ausgewählt haben, ändert sich der Bildschirm für 15 Sekunden, um sicherzustellen, dass er funktioniert hat. Wenn dies nicht der Fall ist, keine Panik, wird zur vorherigen Einstellung zurückgekehrt.

Gehen Sie zu Einstellungen> Setup und dann zu Audiovisuell und ändern Sie die Einstellung "Digitaler Audioausgang HDMI" von "Normal" in "Dolby Digital" oder "Dolby Digital Plus". Nach der Aktivierung erhalten Sie Atmos-fähige Inhalte, wenn Sie über HDMI mit einem Soundsystem verbunden sind, das Dolby Atmos unterstützt - und Sie sehen Inhalte, bei denen Atmos verfügbar ist.

Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, können bei Ihren Videos Probleme mit der Lippensynchronisation auftreten. Um dies zu beheben, gehen Sie zu Einstellungen> Setup> Audiovisuell> Verzögerung der digitalen Audioausgabe und ändern Sie die Millisekundenverzögerung. Sie müssen wahrscheinlich mit den verschiedenen Optionen experimentieren.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernseher zum Leben erweckt wird und beim Einschalten von Sky Q zum richtigen Kanal wechselt, gehen Sie zu Einstellungen> Audiovisuell und stellen Sie die HDMI-Steuerung ein.

Gehen Sie zu Einstellungen, Einstellungen und setzen Sie "HD-Standard-Download-Format für Anforderungen" auf HD. Wenn jetzt eine HD-Aufnahme verfügbar ist, wird die Box automatisch in High Definition heruntergeladen.

Mit der "klassischen" Sky-Box konnten Sie die Box nachts automatisch ausschalten, wenn sie nicht verwendet wurde. Mit Sky Q ist Sky noch einen Schritt weiter gegangen. Sie können es jetzt so einstellen, dass es jederzeit in den Standby-Modus wechselt, wenn es nicht verwendet wird. Um die Einstellungen für den Standby-Modus zu ändern, gehen Sie zur Hauptseite Einstellungen, Einstellungen und wählen Sie, ob Ihr Standby-Modus entweder Eco, Aktiv oder Keine ist.

Die neue Sky Q Touch-Fernbedienung unterscheidet sich stark von der Sky-Fernbedienung, die mit Ihrer Sky HD-Box geliefert wurde. Hier finden Sie eine Reihe von Tipps und Tricks für Sky Q Touch Remote, um mehr aus dem Controller herauszuholen.

Mit der Sky Q Touch-Fernbedienung können Sie mit dem Touchpad durch die Menüs nach oben, unten, links und rechts wischen. Anstatt immer wieder mit dem Daumen zu scrollen, um die Menüoptionen durchzugehen, können Sie wischen und halten, und die Menüoptionen werden automatisch gescrollt.

Drücken Sie zur Auswahl das Touchpad auf der Touch-Fernbedienung.

Wenn Sie den Netzschalter auf der Fernbedienung schnell drücken, erlischt die Sky Q-Box wie erwartet. Wenn Sie die Fernbedienung jedoch so programmiert haben, dass sie mit Ihrem Fernseher funktioniert, wird Ihr Fernseher durch langes Drücken ebenfalls ausgeschaltet.

Egal, was Sie tun, Sie können es schließen und auf Knopfdruck zum Live-Fernsehen zurückkehren. Es ist die Taste auf der Fernbedienung, die aussieht wie ein Pfeil, der aus einem Quadrat kommt. Mit der Schaltfläche "Schließen" kehren Sie auch zum Live-Fernsehen zurück, wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt angehalten haben oder sich auf den Startbildschirmseiten befinden. Es funktioniert im Grunde wie die alte "Sky" -Taste auf Sky HD. Verwechseln Sie es jedoch nicht mit einem Zurück-Button.

Um einen Schritt im Menüsystem zurück zu gehen, wischen Sie entweder auf der Touch-Fernbedienung von rechts nach links oder drücken Sie auf der Standardfernbedienung den Pfeil nach links. Verwenden Sie nicht die Schaltfläche Schließen.

Anstatt beispielsweise eine Schaltfläche für den Planer, eine Schaltfläche für Sky Box Office oder eine Schaltfläche für Einstellungen zu haben, müssen Sie jetzt nur noch die Home-Taste drücken, um zum Hauptstartbildschirm und insbesondere zu "Top Picks" zu gelangen.

Sky Q bietet eine Reihe von Sky-Apps, die gleichzeitig mit dem Fernsehen ausgeführt werden können. Die Schaltfläche mit drei Punkten öffnet die Apps-Leiste für Dinge wie Sky News, Sky Sports News HQ und Wetter.

Auf der alten Fernbedienung war es früher hinter der Schaltfläche "Hilfe" versteckt, und selbst dann funktionierte es nicht immer, wenn Ihr Fernseher nicht richtig eingerichtet war. Jetzt erhalten die Eingangsquellen eine eigene Taste am unteren Rand der Fernbedienung neben der Taste "0".

Sie können Untertitel oder Audiobeschreibungen schnell aktivieren, wenn dies durch Drücken des "?" Taste am unteren Rand der Fernbedienung beim Live-Fernsehen.

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nicht verstehen, was eine Menüoption ist, wird das "?" Mit der Schaltfläche gelangen Sie zu den Sky Q-Hilfeseiten, auf denen erklärt wird, was etwas bedeutet.

Um eine Show aufzunehmen, können Sie jederzeit die rote Taste "R" auf der Fernbedienung drücken. Sky Q zeichnet die Show automatisch auf und fügt einen Serienlink hinzu, um alle zukünftigen Episoden aufzuzeichnen. Wenn Sie nur eine Aufnahme wünschen, drücken Sie erneut die Taste "R". Drücken Sie die Taste ein drittes Mal und Sie entfernen die Aufzeichnungsanforderung vollständig.

Mit der alten Fernbedienung müssten Sie auf die Schnellvorlauf- und Rückspultasten tippen, um durch die Geschwindigkeitsoptionen 2x, 6x, 12x und 30x zu drehen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen tippen Sie auf die Rücklauf- und Schnellvorlauftaste, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Finger auf die Wiedergabe- / Pause-Taste zu legen und dann langsam nach links oder rechts zu streichen, um die Geschwindigkeit auszuwählen. Es ist erwähnenswert, dass der Teil der Fernbedienung für Zurückspulen / Pause / Schnellvorlauf berührungsempfindlich ist, sodass Sie nichts drücken müssen.

Drücken Sie die Sky-Logo-Taste oben auf der Fernbedienung, um direkt zu Ihren Aufnahmen zu gelangen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Schließen", um zur Informationsseite der Sendung oder des Films zurückzukehren, die Sie gerade gesehen haben.

Wenn Sie Ihrem Sky Q-System eine zweite Touch-Fernbedienung hinzugefügt haben, müssen Sie diese mit Ihrer Box koppeln. Richten Sie dazu die Fernbedienung auf die Box und drücken Sie die Tasten 1 und 3 gleichzeitig. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen, einschließlich der Auswahl Ihres Fernsehgeräts und Ihrer Lautsprecher, falls vorhanden.

Wenn Sie Ihre Fernbedienung auf der Rückseite des Sofas verloren haben, geraten Sie nicht in Panik. Sie können sie finden, indem Sie auf das Q-Symbol in der Sky Q-Box klicken. Dadurch wird ein Signal an die Touch-Fernbedienung gesendet, das dann piept, bis Sie es finden. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung wird das Piepen gestoppt.

Um Ihr Fernsehgerät mit Ihrer Sky Remote oder Sky Q Touch Remote zu steuern, drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, um auf den EPG zuzugreifen. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm nach unten zu Einstellungen, dann nach rechts und nach unten zu Setup und dann nach rechts zur Fernbedienung. Wählen Sie die Fernbedienung aus und drücken Sie Auswahl. Wählen Sie nun "Steuern Sie Ihren Fernseher". Wenn Sie auch ein Lautsprechersystem einrichten möchten, können Sie dies auch hier tun.

Sie können die Sprachbefehlstaste an der Seite der Fernbedienung gedrückt halten, bevor Sie Ihre Bestellung bellen. Sky Q Sprachsteuerung zum Ausprobieren

"Geh zu meinen Aufnahmen".

"Gehe zu einer neuen Serie".

"Gehen Sie zum Sky Store" oder zu anderen wichtigen Bereichen des Sky Q-Leitfadens wie "Sky Cinema".

"10 Minuten überspringen" (oder jederzeit erforderlich).

"Gehe zu 60 Minuten" (oder zu jeder erforderlichen Zeit).

"Play ..." (plus spezifischer Inhalt in Ihren Aufnahmen).

"Untertitel ein / aus".

"Audiobeschreibung ein / aus".

"Pause / Wiedergabe / Stopp / Rücklauf x12" (oder x2, x6, x30).

"Kanal ändern auf ..." (Kanalname).

Name eines Films, einer Fernsehsendung, eines Genres, eines Schauspielers oder eines Regisseurs.

Filme mit einer bestimmten Altersfreigabe, Sternebewertung oder einem bestimmten Schauspieler. Zum Beispiel "Actionfilme mit Tom Cruise", "Kinderfilme mit U" und "Comedy-Filme mit fünf Sternen".

Sport, Sportmannschaft oder Sportereignis an einem bestimmten Tag, Wettbewerb oder Turnier wie "Live-Cricket an diesem Wochenende" oder "Liverpool-Spiel".

Eine Sammlung berühmter Filmzitate. Zum Beispiel "Sie können nicht mit der Wahrheit umgehen", "Sie hatten mich bei Hallo", "Mein Schatz" und "Houston, wir haben ein Problem".

TV-Kanal, um zu sehen, was jetzt läuft und später kommt. Zum Beispiel "Was ist heute Abend auf Sky Atlantic?".

Sie können auch eine Reihe lustigerer Befehle ausprobieren, indem Sie Filme zitieren. Natürlich wird nicht jedes berühmte Zitat anerkannt, aber es gibt immer noch viele. Aus diesem Grund haben wir diese Liste mit vielen zusammengestellt, von denen uns erzählt oder die wir gefunden haben. Jeder findet den Film, aus dem er stammt, auf Sky Q.

"Ich bin bereit für meine Nahaufnahme, Mr. DeMille." - Boulevard der Dämmerung

"Nun, niemand ist perfekt." - Manche mögen es heiß

"Der beste Freund eines Jungen ist seine Mutter." - Psycho

"Was wir hier haben, ist mangelnde Kommunikation." - Coole Hand Luke

"Sie müssen sich eine Frage stellen: Fühle ich mich glücklich? Na ja, Punk? " - Dirty Harry

"Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde näher." - Der Pate II

"Yo, Adrian!" - Rocky

"Möge die Macht mit dir sein." - Krieg der Sterne

"Sicher kannst du es nicht ernst meinen!" - Flugzeug!

"Sagen Sie hallo zu meinem kleinen Freund!" - Narbengesicht

"Gans!" - Top Gun

"Gier ist gut, weil es kein besseres Wort gibt." - Wall Street

"Ich nehme das gleiche wie sie." - Als Harry Sally kennenlernte

"Du kannst nicht mit der Wahrheit umgehen!" - Ein paar gute Männer

"Houston, wir haben ein Problem." - Apollo 13

"Zeigen Sie mir das Geld!" - Jerry Maguire

"Du hattest mich bei Hallo." - Jerry Maguire

"Mein Schatz." - Der Herr der Ringe: Zwei Türme

Egal, ob Sie live fernsehen oder Box-Sets herunterladen, Sky Q macht es jetzt noch einfacher, Ihre Lieblingsfernsehshows anzusehen. Sie müssen die Tricks kennen, um das Beste aus der Erfahrung herauszuholen. Andernfalls könnten Sie etwas verpassen.

Anstatt direkt zum Abschnitt "Aufnahmen" in Sky Q zu wechseln, können Sie den Zugriff auf Dinge beschleunigen, die Sie zur Hälfte der Wiedergabe haben, indem Sie im Hauptmenü auf die Option "Weiter" klicken.

Sky Q hebt wie Sky HD neue Shows hervor, die Sie sehen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Das erste ist Top Picks und das zweite ist die Option New Series. Um zu Top Picks zu gelangen, drücken Sie einfach die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Sie können herausfinden, ob mehr Folgen Ihrer Lieblingssendungen verfügbar sind, indem Sie auf den einzelnen Infoseiten eine Sendung anzeigen und dann oben rechts in den Hauptinformationen auf die Schaltfläche "Weitere Folgen" klicken. Hier können Sie sehen, was "On this week" ist oder was "On-Demand" zum Herunterladen verfügbar ist.

Wenn Sie übermäßig interessiert sind und versehentlich die Löschtaste gedrückt haben, aber noch keine Episode gesehen haben, können Sie Shows wiederherstellen, indem Sie die Sky-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und zu den Aufnahmen gehen. Einmal hier scrollen Sie nach unten zu "Gelöscht". Sky Q zeigt Ihnen alle Inhalte, die Sie zuvor gelöscht haben, und ermöglicht es Ihnen, sie "wiederherzustellen", wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Sie können auch alle Shows "für immer löschen", von denen Sie nicht möchten, dass andere davon erfahren oder den Speicher verstopfen. Ja, Ihr Heim- und Auswärtsgeheimnis ist immer noch sicher.

Drücken Sie die Sky-Taste auf der Fernbedienung. Gehen Sie zu Geplant und hier können Sie sehen, welche Shows Sie in Zukunft aufnehmen möchten. Wenn Sie etwas sehen, das Sie nicht möchten, können Sie die Aufnahme auch von dieser Seite aus abbrechen.

Mit der Möglichkeit, viele Dinge gleichzeitig aufzuzeichnen und viele Shows und Filme herunterzuladen, kann es sein, dass Ihnen schnell der Festplattenspeicher ausgeht. Sie können Ihren Speicherplatz verwalten, indem Sie die Sky-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und dann Speicherplatz auswählen. Hier können Sie sehen, was Speicherplatz beansprucht, und den Inhalt löschen, den Sie nicht mehr möchten.

Mit dem Sky Q EPG (Electronic Programming Guide) können alle Programme hervorgehoben werden, deren Untertitel oder Audiobeschreibungen im TV Guide verfügbar sind. Um dies einzuschalten, drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Barrierefreiheit und wählen Sie Programme hervorheben. Sie können dann entweder Audio desc markieren. oder Untertitel, aber leider nicht beide.

Mit der Sky Q Touch-Fernbedienung können Sie schnell zum letzten Kanal zurückkehren, den Sie gesehen haben, indem Sie auf dem Touchpad der Touch-Fernbedienung von links nach rechts wischen. Es ist sehr praktisch, wenn Sie hoffen, gleichzeitig zwischen zwei Programmen zu wechseln.

Während Sie einen Fernsehkanal ansehen, können Sie durchblättern, um zu sehen, was auf anderen Kanälen läuft. Drücken Sie dazu das Touchpad auf der Sky Q Touch-Fernbedienung und wischen Sie nach oben oder unten. Wenn Sie einige Sekunden innehalten, wird das Bild, das der Auflistung beiliegt, lebendig und zeigt Ihnen, was passiert.

Drücken Sie entweder die Auswahltaste auf dem Touchpad oder die Taste "i" auf der Fernbedienung und wischen Sie dann nach rechts, um zu sehen, was als nächstes auf diesem Kanal läuft.

Wenn Sie Sky Movies abonnieren, gibt es viele Tipps und Tricks, um Sky Q noch besser zu nutzen.

Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, scrollen Sie nach unten zu Sky Movies und dann nach unten zu Actors. Hier finden Sie eine Liste mit Namen wie Samuel L. Jackson, Tom Cruise oder Julia Roberts und alle Filme, die Sky mit diesen Schauspielern ansehen kann

Sky Q listet Filme auf, die denen ähneln, die Sie in einem Abschnitt namens "Mehr davon" ausgewählt haben. Scrollen Sie in der Liste der einzelnen Filme für den gefundenen Film nach rechts und unten unter "Download starten, Download abbrechen" und wählen Sie "Weitere Informationen". Scrollen Sie auf diesem Bildschirm nach unten zur Option "Mehr davon", um andere ähnliche Filme zu finden, die verfügbar sind. Das können Fortsetzungen, Prequels oder einfach nur andere Filme des gleichen Genres sein.

Mit den Sky Q-Boxen können Sie Musik über eine spezielle Vevo-App streamen oder Ihre eigene Musik auf Ihrem Telefon über AirPlay für iPhone-Benutzer oder Bluetooth für alle anderen hören.

Sie konnten schon immer Radio auf Ihrer Sky-Box hören, aber Sky Q macht es einfacher, sobald Sie wissen, wo es sich befindet. Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung und gehen Sie zu Musik> Radio. Hier können Sie aus rund 25 verschiedenen Sendern auswählen und sofort mit dem Hören beginnen. Sie können einzelne Shows aufnehmen, aber keinen Serienlink.

Sky Q wird mit dem Musikvideokanal Vevo sowie YouTube und Spotify sowie speziellen Apps für die Videodienste BBC iPlayer, Netflix, Disney + und Prime Video geliefert. Greifen Sie über Sky Q auf diese Apps zu, indem Sie auf Ihrer Fernbedienung die Home-Taste drücken und nach unten zu Apps scrollen.

Mit Sky Q können Sie Musik über AirPlay über Ihr iPhone, iPad oder iTunes auf Ihrem Mac teilen - ohne Video. Sie können Ihre Musik über Ihre TV-Lautsprecher oder das an den Fernseher angeschlossene Soundsystem genießen. Das Gerät muss sich im selben Netzwerk wie die Sky Q-Box befinden. Sie können jedoch entweder zu einer oder allen Sky Q-Boxen streamen.

Wenn Sie einen PC oder ein Android-Gerät haben, können Sie Ihre Musik trotzdem auf Ihre Sky Q-Boxen streamen. Koppeln Sie Ihr Gerät einfach mit der Sky Q-Box, indem Sie auf der Fernbedienung auf Home klicken und dann zu Einstellungen> Musik gehen. Fügen Sie ein neues Bluetooth-Gerät hinzu. Wenn Sie das Gerät gefunden haben, koppeln Sie es, geben Sie den Pairing-Code ein und stellen Sie dann eine Verbindung her. Sie können bis zu 12 Geräte gleichzeitig auflisten.

Wenn Sie verhindern möchten, dass Ihre Kinder im Teenageralter alle Arten von Musik streamen, die Sie über Ihre glänzende neue Sky Q-Box nicht verstehen, können Sie die Funktion ganz ausschalten. Gehen Sie zum Startbildschirm> Einstellungen> Musik und deaktivieren Sie "Musik an dieses Feld senden lassen". Ruhe und Frieden werden schnell wieder hergestellt.

Sie können die Familieneinstellungen pro Box in Sky Q verwalten. Wenn Sie also mehr als eine Sky Q-Box in Ihrem Haus haben, sollten Sie die Einstellungen für alle Geräte überprüfen. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf Home und gehen Sie dann zu Einstellungen> Eltern. Geben Sie Ihren Pin ein. Zunächst ist es entweder 0000, was Sie zuvor mit der Sky "Classic" -Box hatten, oder die letzten vier Ziffern Ihrer Ansichtskarte. Hier haben Sie eine Reihe von Möglichkeiten.

Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Familie und wählen Sie aus, ob Sie in der Sky Q-Box nach einer PIN fragen möchten, wenn Sie etwas an der Abendkasse kaufen oder im Sky Store mieten. Unabhängig davon, was Sie einstellen, wird für Buy & Keep immer eine PIN benötigt.

Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Familie und wählen Sie aus, ob Sie "Inhalte für Erwachsene ausblenden" möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Kanäle für Erwachsene aus Ihrem TV-Programmführer entfernt und alle Aufnahmen für Erwachsene werden vor den Aufnahmen verborgen. Dies hat keinen Einfluss auf Inhalte mit 18 Bewertungen.

Sky Movies spielt den ganzen Tag über viele Filme, die für ein jüngeres Publikum nicht geeignet sind. Das Letzte, was Sie möchten, ist zu hören, dass Ihre Schulferien um zwei Uhr nachmittags von einem traumatisierten Kind ruiniert wurden, das American Psycho sieht. Um dies zu stoppen, drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Familie und aktivieren Sie die PIN bei der Wiedergabe vor der Wasserscheide. Für alle Anzeigen, die 12 Jahre oder älter sind und vor 20 Uhr angezeigt werden, ist eine PIN erforderlich, um sie anzuzeigen.

Wenn Sie alles altersabhängig einschränken möchten, können Sie dies, obwohl dies in der Praxis bedeutet, dass Sie Ihre PIN jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie sich etwas ansehen. Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Bewertungen und wählen Sie dann die "Altersbeschränkung" aus, die Sie sperren möchten. Sie können zwischen keiner, U, PG, 12+, 15+ und 18+ wählen.

Endlose Videos bringen dich runter? Kein Problem. Sie können alle YouTube auf einmal auf jeder einzelnen Box blockieren. Drücken Sie die Home-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Apps & Video und setzen Sie "Zugriff auf YouTube blockieren" auf "Ein".

Sie können Ihr iPad oder ein Android-Äquivalent in eine Sky Q-Box verwandeln, mit einigen, aber nicht allen Funktionen wie die Sky Q Mini-Boxen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Sky Q unterwegs ansehen können.

Starten Sie die Sky Go-App, gehen Sie zu den Aufnahmen und wählen Sie aus, was Sie sehen möchten. Sie müssen sich im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden, um auf Ihre Box zugreifen zu können.

Einige Programme, jedoch aufgrund von Rechteeinschränkungen nicht alle, können auf ein iPad oder Android-Gerät heruntergeladen werden, um sie anzusehen, wenn Sie mit der Sky Go-App offline sind. Sie müssen sie jedoch herunterladen, bevor Sie das Haus verlassen. Um zu überprüfen, welche Shows oder Filme Sie herunterladen können oder heruntergeladen haben, gehen Sie in der App zu Aufnahmen und dann zu Herunterladen.

Obwohl Sie unterwegs nicht auf Ihre Sky Q-Box-Aufnahmen zugreifen können, können Sie über die Sky Go-App weiterhin Live-TV oder On-Demand-Shows und -Filme ansehen. Öffnen Sie die App, gehen Sie zu TV Guide und wählen Sie den Kanal aus, den Sie sehen möchten. Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, werden Sie aufgefordert, Ihre SkyID und Ihr Passwort einzugeben. Dann können Sie loslegen.

Sie müssen Ihre Sky Q-Box so einstellen, dass 2160p-Inhalte wiedergegeben werden, sofern Ihre Box dies unterstützt. Gehen Sie zu Einstellungen> Setup> Audiovisuell und stellen Sie Ihre Auflösung auf 2160p ein. Dies wurde möglicherweise bereits bei der Ersteinrichtung automatisch erkannt.

Die Box ermittelt dann, ob Ihr 4K-Fernseher 10-Bit- oder 8-Bit-Farben hat, und stellt diese Option entsprechend ein. Sie werden aufgefordert, die neue Einstellung zu bestätigen.

Wenn Programme in 4K Ultra HD verfügbar sind, können Sie die rote Taste drücken, um den Inhalt in 4K anzuzeigen.

Wenn Sie nicht versuchen, das Beste aus dem Kasten herauszuholen, um Filme und Fernsehsendungen anzusehen, können Sie damit andere Dinge tun, z. B. Ihre Sky-Rechnung überprüfen oder Ihre Zahlungsdetails ändern.

Um sicherzustellen, dass Sie über die neueste Softwareversion verfügen, drücken Sie auf der Fernbedienung auf Start und gehen Sie dann zu Einstellungen> Systeminformationen. Scrollen Sie nach unten zur Softwareversion und dann zu Setup. Wählen Sie Software-Download und warten Sie, bis das Software-Update abgeschlossen ist - sofern eines verfügbar ist. Sobald das Update abgeschlossen ist, versetzen Sie die Sky Q-Box in den Standby-Modus, damit das Update wirksam wird.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf Home, gehen Sie zu Einstellungen> Eltern> Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein, scrollen Sie nach unten und wählen Sie PIN ändern. Geben Sie hier zweimal die neue PIN ein, die geändert werden soll.

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben oder Ihre Kinder sie herausgefunden haben (wahrscheinlich der Fall), können Sie sie zurücksetzen, indem Sie die Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken, nach unten zu Mein Konto scrollen und dann PIN zurücksetzen auswählen. Sie werden dann aufgefordert, einen neuen 4-stelligen Code zu erstellen.

Gehen Sie zum Startbildschirm und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Hilfe. Wenn Sie nach rechts wischen oder auf den Pfeil drücken, gelangen Sie zu einer Hilfeseite, auf der Sie einminütige Video-Tutorial-Clips zu Bereichen wie Aufnehmen, Abspielen von Musik oder Verwalten von Familieneinstellungen erhalten.

Schreiben von Stuart Miles und Dan Grabham.