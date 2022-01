Die 2022-Fernseher von Sharp, die nach Europa reisen, werden DTS:X unterstützen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DTS hat angekündigt, dass DTS:X dank einer neuen Partnerschaft mit dem Fernsehhersteller zu Sharps nächster Fernsehserie in Europa kommt.

Laut DTS liefert DTS:X ein „wirklich immersives Audioerlebnis“ aus Inhalten, die über die Lautsprecher eines Fernsehers abgespielt werden. Es wurde für Single- und Dual-Core-TV-SoC-Architekturen entwickelt und ist abwärtskompatibel mit allen vorhandenen DTS-codierten Inhalten, einschließlich DTS:X und DTS-HD Master Audio von Blu-ray-Discs und DTS Digital Surround. Es verfügt auch über einen hocheffizienten Decoder zum Streamen von Inhalten und ist mit DTS Virtual:X kompatibel.

Nachdem DTS nun eine Partnerschaft mit Sharp eingegangen ist, können Sie davon ausgehen, dass die immersive Soundlösung DTS:X auf dem neuen 4K Ultra HD Android TV-Modell 70DN5EA verfügbar ist , das im Februar 2022 in Europa auf den Markt kommt EQ Android TV-Serie, die im März 2022 startet.

Die TV-Serie der EQ-Serie von Sharp beginnt bei 650 £, hat ein rahmenloses Design und unterstützt HDR10, HLG und Dolby Vision mit 12-Bit-Farbwiedergabe.

DTS stellte fest, dass DTS:X ein "Must-Have" für Leute ist, die IMAX Enhanced , das kürzlich auf Disney+ debütierte, in vollem Umfang genießen möchten. Es ermöglicht Ihnen, 13 Marvel-Filme im erweiterten Seitenverhältnis von IMAX (1,90: 1) anzusehen. Die Idee ist, dass Sie mit IMAX Enhanced einen Film so ansehen können, wie der Regisseur und Kameramann beabsichtigt hat, ihn dem Publikum in den IMAX-Kinos zu präsentieren – alles bequem von Ihrem Sofa aus.

Schreiben von Maggie Tillman.