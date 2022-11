Samsungs 2021 TVs erhalten Xbox Cloud Gaming und mehr

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat angekündigt, dass es ab nächster Woche Xbox Cloud Gaming, GeForce Now und andere Cloud-Gaming-Dienste auf seine 2021-Fernseher bringen wird.

Samsung hat bestätigt, dass es ab nächster Woche und für den Rest des Jahres Spiele-Streaming-Dienste für ältere Fernsehgeräte anbietet. Der Samsung Gaming TV Hub wurde zunächst als Teil des 2022er TV- und Monitor-Sortiments angekündigt, so dass nun auch diejenigen, die erst letztes Jahr ein neues Modell gekauft haben, in den Genuss kommen.

Mit dem installierten Update können Besitzer von Samsung-Fernsehern aus dem Jahr 2021 einen kompatiblen Gaming-Controller anschließen und sich dann bei Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna und mehr anmelden. Google Stadia wird es aus offensichtlichen Gründen nicht geben - Googles Spiele-Streaming-Dienst wird im Januar 2023 eingestellt.

Was einen kompatiblen Gaming-Controller angeht, so werden diejenigen, die einen Xbox Wireless Controller oder einen PlayStation DualSense besitzen, auf jeden Fall einsatzbereit sein. In Anbetracht der Dienste, die zur Verfügung stehen werden, sollte jeder von ihnen auch gut funktionieren.

Wer Nvidia GeForce Now RTC 3080 abonniert, kann auch 4K-Inhalte auf kompatible Samsung-Fernseher streamen und so ein noch besseres Spielerlebnis genießen.

Die Liste der Modelle, die das neue Game-Streaming erhalten, umfasst den 98QN90A, 32Q60A und alle Größen der Q70A- und AU8000-Serie", so Samsung gegenüber Pocket-Lint per Pressemitteilung. Es wird noch früh genug eintreffen.

Schreiben von Oliver Haslam.