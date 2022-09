Vergessen Sie neue TV-Technologien, "Nachhaltigkeit" war das Schlagwort der IFA 2022

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Europas größte Messe für Unterhaltungselektronik ist fast vorbei und wir sind ins Büro zurückgekehrt, nachdem wir einige wichtige neue Produkte und einige interessante technische Konzepte gesehen haben. Die IFA 2022 war jedoch ganz anders als viele ihrer Vorgänger - sie konzentrierte sich nicht auf eine neue TV-Technologie, einen Videostandard oder gar einen Gerätetrend. Wie immer wurden wir mit einem Thema verwöhnt, das dieses Mal jedoch fast "anti-tech" war.

Die wichtigste Botschaft, die wir von der Messe mitgenommen haben, ist, dass die Unternehmen weiterhin ihr Bestes geben, um neue Produkte zu entwickeln, wobei die fragile Zukunft unseres Planeten im Vordergrund der Designentscheidungen steht.

"Nachhaltigkeit" war nicht nur ein Schlagwort, sondern das Herzstück einer ganzen Reihe von Ankündigungen. Selbst wenn die Unternehmen nicht viel Neues zu verkünden hatten, warben sie gerne damit, wie nachhaltig ihr bestehendes Sortiment ist.

Samsung zum Beispiel verbrachte den größten Teil seiner einstündigen, nicht übertragenen IFA-Pressekonferenz damit, uns darüber zu informieren, wie seine maßgeschneiderten Waschmaschinen mithilfe von künstlicher Intelligenz kleinere Blasen erzeugen, um die erforderliche Temperatur zum Entfernen von Soßenflecken aus einem Geschirrtuch zu reduzieren. Oder warum alle seine Geräte bis 2023 intelligent und Wi-Fi-fähig sein werden, was wiederum den Stromverbrauch senken wird.

Bei allem Zynismus hat das Unternehmen auch einige Dinge hervorgehoben, die die Technologiebranche unternimmt, um das Problem anzugehen und den Aufkleber "Nachhaltigkeit" wirklich zu rechtfertigen.

Zum Beispiel die SolarCell-Fernbedienung - sie lädt automatisch Strom durch minimales Licht und - bemerkenswerterweise - durch Wi-Fi-Funksignale auf, so dass keine Ersatzbatterien mehr benötigt werden. Und da Samsung die Lizenz für Drittanbieter öffnet, könnten andere Unternehmen mit ähnlich umweltbewussten Klickern nachziehen.

Durch die Verringerung dieser Art von Abfall mit einem alltäglichen Gerät, das nicht einmal über eine herkömmliche Stromquelle aufgeladen werden muss, lösen Samsung und seine Partner zwei Probleme in einem - wir erhalten etwas Besseres für die Umwelt und Praktischeres für den Benutzer. Wir müssen nicht mehr nach ein paar AAA-Batterien suchen, nur um zur Antiques Roadshow zu gehen.

Das Unternehmen nutzte seine Keynote auch, um sich dazu zu verpflichten, Geräte und Produkte mit längerer Lebensdauer zu bauen - etwas, das auch von anderen Unternehmen vorgeschlagen wurde.

Das ist vielleicht die wahre Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Welt der Technik. Wir haben ein paar Jahrzehnte damit verbracht, uns durch Wegwerfgeräte zu futtern, und das hat zwar einige Firmen reich gemacht (oder sogar noch reicher), aber es hat nicht viel für die Mülldeponien oder die Kohlenstoffemissionen getan, die von den Produktionsanlagen ausgestoßen werden.

Samsung und andere scheinen sich also einig zu sein, dass sie zwar sehr davon profitiert haben, es aber vielleicht an der Zeit ist, keine AV-Geräte mehr zu bauen, die man alle drei Jahre oder so ersetzen muss. Oder Telefone. Oder Kühlschränke.

In diesem Zusammenhang hat uns das Konzept der Beosound Theatre Soundbar von Bang & Olufsen besonders gut gefallen. Sie ist nicht nur für eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren ausgelegt, sondern verfügt auch über ein modulares Design, bei dem verschiedene physische Elemente aufgerüstet und ausgetauscht werden können.

Der Prozessor ist bereits überdimensioniert, so dass später noch Spielraum für umfangreichere Software-Updates besteht, und bestimmte Einheiten auf der Rückseite können ausgetauscht werden. Das Quelleneingangsfeld ist ein Paradebeispiel dafür. Es verfügt derzeit über eARC-fähige HDMI-Anschlüsse, aber sollte ein neuer Eingang vor 2032 standardisiert werden, kann einfach ein neues Hardwaremodul eingesetzt werden.

Natürlich sind Lautsprecher eher für eine lange Lebensdauer geeignet - zumindest im Vergleich zu Fernsehern -, aber diese zusätzliche Aufmerksamkeit für die digitale Seite des Prozesses ermöglicht es uns, auf die Produkte, die wir ersetzen, mehr Rücksicht zu nehmen.

Der LG MoodUp Kühlschrank war ein weiteres Produkt, das in eine ähnliche Schublade passte. Ja, er verfügt über die neuesten Niedrigenergiestandards und -zertifikate, aber es war das Design, das für uns am meisten "nachhaltig" aussah. Die farbwechselnden LED-Paneele an den Türen machen den Kühlschrank anpassungsfähiger an Trends in der Wohnungseinrichtung. Wenn Sie also eine komplett neue Küche haben möchten, können Sie die Blende des MoodUp entsprechend ändern, anstatt das gesamte Gerät auszutauschen.

Das könnte bedeuten, dass Sie Ihren nächsten Kühlschrank einfach länger behalten.

Es gab noch viele andere Beispiele von vielen großen Technikherstellern, und obwohl dies unweigerlich zu steigenden Einzelhandelspreisen führen wird, um die Kosten für weniger verkaufte Geräte zu decken, denken wir, dass dies ein Teil der Nachhaltigkeit ist, den wir alle unterstützen können.

Es ist nur schade, dass wir alle nach Deutschland fliegen, durch riesige, klimatisierte Hallen gehen und riesige, elektrisch betriebene Displays sehen mussten, damit der Groschen fällt.

Schreiben von Rik Henderson.