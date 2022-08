Samsung bietet LOTR: Die Ringe der Macht Inhalte in 8K an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat sich mit Amazons Prime Video-Dienst zusammengetan, um einige Herr der Ringe-Inhalte anzubieten : Die Ringe der Macht in 8K anzubieten.

Das Unternehmen wird heute (25. August) in seinem Samsung 837 Experience Center in New York einen exklusiven Vorgeschmack von 25 Minuten Filmmaterial aus den ersten beiden Episoden zeigen. Außerdem ist geplant, 8K-Serieninhalte" auf Neo QLED 8K-Fernsehern und "The Wall" 8K Micro LED-Displays zu zeigen.

-

Ein exklusiver 8K-Trailer wird ebenfalls bald zur Verfügung stehen.

Das New Yorker Geschäft wird die maßgeschneiderten Inhalte auf seiner dreistöckigen LED-Videowand zeigen, während zusätzliches "kreatives" Material von The Rings of Power auch auf den digitalen LED-Bildschirmen von Samsung mit Blick auf den Times Square, den Piccadilly Circus in London und die Piazza del Duomo in Mailand zu sehen sein wird.

"Kooperationen wie diese markieren einen wichtigen Meilenstein, um 8K - die hochwertigste Display-Technologie - den Zuschauern näher zu bringen", so Simon Sung, Executive Vice President des Samsung-Display-Geschäfts.

Zum ersten Mal können die Fans die atemberaubenden Bilder von Der Herr der Ringe" erleben: Die Ringe der Macht auf Samsung Neo QLED 8K-Fernsehern erleben."

The Lord of the Rings: Die Ringe der Macht wird am 2. September 2022 auf Prime Video Premiere feiern.

squirrel_widget_237190

Schreiben von Rik Henderson.