Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Samsung hat seinen neuen Gaming Hub ziemlich schnell Ende Juni 2022 angekündigt und veröffentlicht und damit die lange Wartezeit vermieden, die wir manchmal auf interessante neue Funktionen haben.

Das bedeutet, dass jeder, der einen Samsung-Fernseher aus dem Jahr 2022 besitzt, jetzt von einigen tollen Gaming-Funktionen profitieren kann - wir haben alle wichtigen Details für Sie zusammengestellt, zusammen mit unseren Eindrücken von der Nutzung.

Samsung hat mit Gaming Hub einen großen Wurf gelandet - es handelt sich nicht einfach um eine neue App für Ihren Fernseher, sondern um einen ganz neuen Bereich, auf den Sie über das Systemmenü zugreifen, in dem Sie Ihre Eingänge auswählen. Das bedeutet, dass er mehrere Apps beherbergt und als Homepage für alle Ihre Spielebedürfnisse dienen kann.

Samsung gibt an, dass 65 Prozent seiner Kunden eine Spielkonsole an ihren Samsung-Fernseher angeschlossen haben, daher ist es sinnvoll, all diese Verbindungen an einem Ort unterzubringen.

Die wichtigste Neuerung ist jedoch eine Reihe von Streaming-Apps wie Xbox und Google Stadia, mit denen Sie eine Reihe von Spielen spielen können, ohne überhaupt eine Konsole zu benötigen. Sie können auf jede dieser Apps über den Samsung Gaming Hub zugreifen, bevor Sie sich anmelden und losspielen - alles über die Cloud.

Sobald Sie auf Ihrem Fernseher oder Monitor zum Gaming Hub navigieren, wird Ihnen eine Liste mit Spielvorschlägen angezeigt, die darauf basieren, was Sie in letzter Zeit gespielt haben und was Sie vielleicht ausprobieren möchten. Sie können einen Controller über Bluetooth anschließen und Ihre TV-Fernbedienung an dieser Stelle ablegen.

Diese Vorschläge beziehen sich auf die Dienste, auf die Sie Zugriff haben, und schlagen bestimmte Spiele aus diesen Bibliotheken vor. Darunter haben Sie die Möglichkeit, auf die eigene App jedes Streaming-Dienstes zuzugreifen, und weiter unten finden Sie nach Genre oder anderen Kriterien zusammengestellte Listen.

Das bedeutet, dass Sie im Grunde einen Katalog der verfügbaren Spiele und der Dienste, auf denen sie laufen, haben. Wenn Sie ein Spiel oder eine App öffnen, können Sie sich bei dem entsprechenden Dienst anmelden, um Ihre Mitgliedschaft zu bestätigen (zumindest beim ersten Mal), und dann das Spiel starten.

Derzeit gibt es vier große Dienste auf Samsung Gaming Hub - Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now und Utomik.

Mit jedem dieser Dienste können Sie einen anderen Spielekatalog mit leicht unterschiedlichen Einstellungen und Benchmarks sowie abweichenden Bibliotheken auf Ihren Fernseher übertragen.

Bislang hat Samsung den Gaming Hub nur auf seinen 2022 Smart TVs installiert, d. h. auf den Modellen QN900B, QN800B, QN95B, QN90B und Q60B.

Samsung hat uns während unseres Hands-On angedeutet, dass es in Erwägung zieht, die Streaming-Optionen auch auf ältere Modelle zu bringen, aber das ist etwas, was es zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert, also ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Sie darauf zugreifen können, eines der oben genannten Modelle zu kaufen.

Wir werden die obige Liste laufend aktualisieren, sobald sie erweitert wird, aber auch auf Samsungs eigener Seite zum Gaming Hub finden Sie alle weiteren Details.

Die gute Nachricht aus unserer praktischen Erfahrung mit Samsung Gaming Hub ist, dass es im Grunde genau das zu tun scheint, was auf der Verpackung steht - Sie können auf Streaming-Dienste zugreifen, und sofern Ihr Internet der Aufgabe gewachsen ist, funktionieren sie so gut, wie sie sollten.

Wir haben Halo Infinite über Xbox Cloud Gaming gespielt und waren beeindruckt, wie gering die Latenz bei der Controllereingabe war, so dass man praktisch wie auf einer Konsole spielen kann. Der einzige große Nachteil ist, dass die Auflösung im Moment auf 1080p beschränkt ist, was man merkt, wenn man mit einer Xbox Series X vertraut ist.

Diese Auflösungsbeschränkung wird jedoch laut Xbox im Laufe der Zeit angehoben, so dass es von hier an nur noch besser werden kann.

Die Verbindung mit dem Controller erfolgt ganz einfach über Bluetooth, und je nach Geschmack können Sie auch andere Controller als den Xbox-Controller wie den DualSense von Sony verwenden. Dann wählst du einfach dein Spiel aus, wartest, bis es geladen ist, und spielst dann los.

Sie können eine Kabelverbindung oder eine Wi-Fi-Verbindung verwenden, wobei eine Kabelverbindung immer stabilere Ergebnisse liefert, um das Risiko von Artefakten und gelegentlichen Verzögerungsspitzen zu verringern, aber wenn Sie eine Geschwindigkeit zwischen 10 und 20 Mbps haben, sollten Sie in jedem Fall spielen können.

Wenn du ein Bluetooth-Headset hast, kannst du es auch für die Audioübertragung anschließen, was großartig ist, auch wenn dein Mikrofon im Moment noch ungenutzt bleibt. Während Sie wie bei jedem anderen Gerät auf soziale Funktionen zugreifen können, arbeiten Samsung und Xbox noch daran, dass Sie mit Ihren Freunden chatten können. Sie hören zwar deren Stimmen, aber Ihre eigene wird stummgeschaltet, es sei denn, Sie verwenden ein anderes Gerät wie die Xbox-App auf Ihrem Smartphone.

Für einen ersten Versuch sind wir sehr beeindruckt, wie reibungslos Gaming Hub funktioniert, und wenn Sie einen kompatiblen Fernseher haben, sollten Sie es ausprobieren - Sie könnten sich auf dem neuesten Stand des Gaming-Fortschritts befinden, ohne ein einziges zusätzliches Gerät kaufen zu müssen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.