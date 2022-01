Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der CES 2022 gab es keinen Zweifel, dass das Micro-LED-TV-Display von Samsung in seiner schieren Größe, der Wiedergabetreue und der Präsentation des Best-of-Best in Sachen High Dynamic Range (HDR) umwerfend war. Das ist die Zukunft des Fernsehens.

Dann erfuhren wir, wie hoch der erwartete Preis sein wird: über 100.000 US-Dollar, möglicherweise bis zu 150.000 US-Dollar (es gibt jedoch noch keinen offiziellen Preis, daher ist es zum Zeitpunkt des Schreibens die beste Vermutung, basierend auf dem Feedback von Brancheninsidern).

Wie kann ein Fernseher den Preis eines Sportwagens rechtfertigen? Nun, weil Samsung Micro LED ist so ziemlich die Sportwagen der Fernsehwelt.

Zunächst einmal: Schauen Sie sich einfach unsere Bilder an, die bei Samsungs First Look-Event während der CES 2022 aufgenommen wurden. Das koreanische Unternehmen hatte einen Ballsaal im Caesars Palace gebucht, um seine gesamte Palette an Fernsehern, von den Micro-LED-Panels bis hin zu mehr Verbrauchern ( aber immer noch High-End) Neo QLED 4K- und 8K-Panels bis hin zu seinem Lifestyle-Bereich - einschließlich des erstaunlich blendfreien The Frame 2022 .

Fernseher sind notorisch schwer zu fotografieren, insbesondere in dunklen Umgebungen mit mehreren Lichtquellen, aber diese Micro-LED-Panels liefern genau so epische tiefe Schwarz- und druckvolle Weißtöne, dass es fast so ist, als würde man eine Szene fotografieren. Sehen Sie, wie die Schwarzen einfach in die Dunkelheit um das Panel weitergehen? So reich sind diese Bilder - tatsächlich sind sie persönlich viel reicher, es ist fast unmöglich zu beschreiben, ohne tatsächlich vor einem zu stehen.

Das ist der große Reiz von Micro LED: Seine mikroskopischen LEDs, die pro Displaypixel selbstleuchten (ähnlich wie bei einem OLED-Panel verwendet nur Micro LED anorganisches Material), ermöglichen eine ultrapräzise Steuerung der Beleuchtung, mit der nichts anderes auf dem Markt konkurrieren kann . Dies bringt auch den Vorteil von ultraniedrigen Schwarzwerten, wiederum genau wie OLED, aber mit viel höherer Spitzenhelligkeit.

Aber zurück zur Frage: Ist das gut genug, um sich von sechsstelligen Wegen trennen zu wollen? Seien wir ehrlich, der Großteil der Weltbevölkerung wird solche Summen niemals zur Verfügung haben. Der Preis ist wirklich bezeichnend für die hohe Fehlerquote im Produktionsprozess - das heißt von vorne beginnen, neues Modul und alles - und die riesige Panelgröße, mit der CES 2022-Vitrine, die das Trio der 89-, 101- und 110- Zoll Modelle. Selbst das kleinste ist riesig und bietet ein völlig umfassendes Erlebnis, da es keinen Rahmen gibt (nun, es ist ein Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 99,9 Prozent).

Der größte Vorteil besteht darin, dass Samsung mit etwas Übung seine Kunstform perfektionieren kann: Der Preis von Micro-LEDs sollte sinken, wenn die Produktionserfahrung und -prozesse des Unternehmens steigen, und die Panelgrößen werden reduziert, um den meisten Verbrauchern besser zu entsprechen sind nach (also 55-Zoll-Panels und ähnliches).

Letztendlich geht es beim persönlichen Anblick eines Samsung Micro-LED-Fernsehers um den Luxus dieser Erfahrung, nicht um das imaginäre Szenario, jetzt tatsächlich einen zu besitzen. Aber was für ein visueller Leckerbissen es ist – und großartig zu sehen, dass sich Samsung etwa drei Jahre nach der ersten Ankündigung von The Wall auf der CES 2019 auf dieses Format einlässt.