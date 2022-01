Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vieles spricht für die Wiederaufnahme persönlicher Veranstaltungen: Ohne die CES 2022 hätten wir Samsungs Fernseher The Frame 2022 nicht mit eigenen Augen sehen müssen.

Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben: aber dies ist ein absolut erstaunliches Panel. Es könnte unsere Wahl der Show sein?

Wieso den? Denn die 2022-Version von The Frame setzt ein entspiegeltes Panel ein, das als "glare free" bezeichnet wird. Dies wurde von UL Labs zertifiziert.

Es ist auch nicht übertrieben: Wir haben die Taschenlampe unseres Telefons auf das Panel geleuchtet und sie hat sich nicht wie ein Spiegel auf uns zurückgeworfen. Lampen in der Nähe in Samsungs hinter verschlossenen Türen CES 2022-Showroom – wo wir auch zu einem Blick auf den QD-OLED-Prototyp (der einzige auf der Welt außerhalb des Samsung-Hauptquartiers) verleitet wurden – wirkten sich auch nicht auf The Frame aus, während die Neo-QLED-Panels in der Nähe haben tatsächlich reflektiert.

Warum ist das wichtig? Samsungs Meinung ist, dass Sie auf einem solchen Panel mehr als nur Fernsehen anzeigen können. Sie können zum Beispiel Kunstwerke aus Galerien aufstellen, die eine echte Leinwand-ähnliche Optik aufweisen. Es ist so authentisch, dass Sie die Hand ausstrecken und den Bildschirm berühren möchten. Aus diesem Grund ist das Panel auch gegen Fingerabdrücke beschichtet, damit die Dinge besonders makellos aussehen.

Unserer Meinung nach steckt jedoch noch viel mehr dahinter, denn ein blendfreies Panel in einem Wohnzimmer mit großen Fenstern und Reflexionen verschiedener Lichtquellen wird deutlich profitieren. Ganz zu schweigen davon, dass das Panel hier mit 4K-Auflösung und Unterstützung von 120 Hz eine Wucht ist, die alle neuesten Standards in vollem Umfang bietet.

Um als blendfrei zertifiziert zu werden, musste The Frame 2022 von UL festgelegte Schwellenwerttests bestehen, die Reflexion, Unbehagen und Behinderung einstufen und für jeden eine einheitliche Blendungsbewertung (UGR) festlegen. Der Frame hat eindeutig mit Bravour bestanden. Es ist ein Panel wie kein anderes, das wir je gesehen haben.

Zu diesem Zeitpunkt hat Samsung jedoch noch keine endgültigen Modellnummern veröffentlicht, aber Sie können diesen beeindruckenden Fernseher in Größen von 32 bis 85 Zoll kaufen. Wenn Sie die Gelegenheit haben, einen zu sehen, empfehlen wir Ihnen dringend, dies zu tun - es ist eine beeindruckende Leistung, die Sie tatsächlich geschafft haben.