Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hatte eine relativ zurückhaltende CES 2022, aber es wurden immer noch einige interessante Leckerbissen angekündigt, und The Freestyle zählt sicherlich dazu - ein Mini-Projektor, von dem Samsung sagt, dass er ideal für diejenigen ist, die ein Gerät suchen, das viele verschiedene bietet Funktionen.

Es ist in erster Linie ein Projektor, aber es gibt auch intelligente Lautsprecherfunktionen und Beleuchtungsoptionen. Es wiegt 830 Gramm und sollte daher schön und tragbar sein, obwohl es für den Betrieb ein Stromkabel benötigt (obwohl Sie sich entscheiden können, es an einen Akku anzuschließen), und mit einer 180-Grad-Drehhalterung sollten Sie es herunterklappen können und richten Sie es auf die meisten Oberflächen für eine Anzeige aus.

Es kann ein Display mit einer Größe von bis zu 100 Zoll erstellen, auf Wunsch sogar bis zu 30 Zoll. Dieses Bild ist Full HD, also 1080p statt 4K, obwohl wir bei 899 US-Dollar bei Vorbestellung wahrscheinlich auf eine höhere Auflösung hoffen würden.

Dennoch ist das Ziel hier eindeutig Flexibilität, bis zu dem Punkt, wo Samsung sogar einen Steckdosenadapter anbietet, mit dem Sie den ganzen Shebag in eine Lichtsteckdose für Strom stecken können - Sie könnten ihn also theoretisch auf diese Weise an einer Decke installieren, solange Ihre Steckdose kann sein Gewicht sicher tragen.

Der Freestyle funktioniert entweder mit Samsungs Bixby oder noch besser mit Amazon Alexa, damit Sie Smart Home und Assistenzsteuerungen verwenden können zur Beleuchtung.

Der Projektor kann ab sofort vorbestellt werden, zusammen mit verschiedenen Zubehörteilen, einschließlich einer Tasche und einem Batteriesockel, mit dem Sie The Freestyle wirklich überall verwenden können, ohne ein Stromkabel zu benötigen.

squirrel_widget_6438004