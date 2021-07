Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat eine neue Version von The Wall angekündigt , dem modularen Display mit einer Größe von über 1.000 Zoll.

Das neueste Display der IWA-Serie richtet sich nach wie vor an Unternehmen und Gewerbeimmobilien – schlechte Nachrichten für alle, die hoffen, es als Fernseher an der Hauswand zu verwenden – mit Verbesserungen an den Farben des Displays und einer Verringerung seiner Dicke.

Wie zu erwarten, hat Samsung keinen Preis für das MicroLED-Display angegeben, obwohl wir wissen, dass seine LEDs bis zu 40 Prozent kleiner sind als beim Vorjahresmodell, sowie einen neuen KI-Prozessor enthalten, der Rauschen entfernt und Qualität und Kontrast verbessern.

Das sollte zu einer deutlich verbesserten Bildqualität auf dem Bildschirm führen, wobei die Modularität es ermöglicht, zwischen verschiedenen Auflösungen wie 8K bis 16K zu wechseln.

Dies ermöglicht es Besitzern auch, es auf vielfältige Weise anzuordnen - konvex, konkav, geneigt, an der Decke aufgehängt, an der Wand montiert oder in Form eines "L" - mit dem Display jetzt mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und 1.600 Nits der Helligkeit.

Im Wesentlichen handelt es sich um die Art von erstklassigen Bildschirmen, die Sie wahrscheinlich in Flughäfen, Außenwerbung und Einzelhandelskomplexen sehen werden, wobei Samsung darauf abzielt, diese riesigen kommerziellen Displays durch die Einführung der MicroLED-Technologie auf die nächste Stufe zu heben.

Es folgt der Entscheidung des Unternehmens, die verbesserten Displays für 2021 in seine verbraucherorientierten Fernseher aufzunehmen.

Auf der CES Anfang des Jahres kündigte es ein immer noch lächerliches 110-Zoll-MicroLED-Modell an, dem dann 76- und 99-Zoll-Editionen folgten – wahrscheinlich gerade vernünftig genug, um es in einige Häuser zu schaffen. Und wenn nicht, gibt es immer den Rest der Lifestyle-Fernseher von Samsung zu entdecken, darunter The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace und The Premiere.