Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird seine 110-Zoll- und 99-Zoll-Micro-LED-Fernseher im Laufe dieses Monats endlich auf den Markt bringen, und ein 88-Zoller wird später in diesem Jahr auf den Markt kommen. Der Hersteller hat jedoch auch gezeigt, dass sich am Horizont ein noch zugänglicheres Modell abzeichnet.

Während der Online-Veranstaltung Unbox & Discover im März gab das Unternehmen bekannt, dass ein 76-Zoll- Micro-LED-Fernseher "auf der Roadmap" steht.

Dies ist ein bedeutender Fortschritt für die Technologie, da es schwierig war, kleinere Bildschirmgrößen zu erzielen - zumindest, wenn Sie mindestens eine 4K-Auflösung wünschen.

Natürlich gibt es kein wirkliches Wort über die Spezifikationen des 76-Zoll-Fernsehgeräts, aber wir wären sehr überrascht, wenn es nicht 4K wäre, insbesondere angesichts der wahrscheinlich hohen Kosten. Micro LED ist keine billige TV-Technologie, das ist sicher.

Es ist jedoch wahrscheinlich das Beste, was es gibt. Wie bei OLED werden selbstleuchtende Pixel verwendet, die ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden können. Das bedeutet, dass die Schwarzwerte so tief wie möglich sein können, während hellere Bereiche ohne leichte Blutung in die umliegenden Zonen schlagen können.

Da jedoch Miniatur-LED-Lampen anstelle von organischen Leuchtdioden verwendet werden, ist die Helligkeit möglicherweise viel höher, die Lebensdauer länger und es treten keine Probleme mit der Bildschirmretention auf.

Das erste Samsung Micro LED-Set war The Wall - ein modulares System, das einen Bildschirm von bis zu 292 Zoll ergeben könnte. Die neuesten Fernseher können jedoch selbst installiert werden. Allerdings zu einem Preis.

Schreiben von Rik Henderson.