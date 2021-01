Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während Samsung seine MicroLED-TV-Technologie weiterentwickelt und veröffentlicht, hat Samsung eine weitere neue TV-Technologie eingeführt, die auch im letzten Jahr an Bedeutung gewonnen hat. Es verwendet Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für seine 2021 4K- und 8K-Neo-QLED-Fernseher, wie dies bei einem Online-First-Look-Event vor der CES angekündigt wurde.

Die Mini-LED- Hintergrundbeleuchtungstechnologie platziert Tausende winziger LED-Lichter in Zonen hinter dem LCD-Substrat, die präziser gesteuert (ein- und ausgeschaltet) werden können als die normale LED-Hintergrundbeleuchtung. Da sie auch kleiner sind, strahlen sie weniger Licht aus und ermöglichen daher bessere Schwarzwerte, Farbgenauigkeit und HDR-Reaktion.

Die neuen Fernseher von Samsung werden Quantum Mini LED verwenden - eine eigene Form der Technologie, die in Kombination mit der Quantum Matrix-Technologie und einem Neo Quantum-Prozessor dafür sorgt, dass schwarze Bereiche eines Bildschirms vollständig schwarz sind, während die Helligkeit theoretisch höher sein kann als bei einer selbstleuchtenden OLED Panels zum Beispiel.

Es wird zwei Flaggschiff-Fernseher mit Quantum Mini LED-Technologie und den Neo Quantum-Prozessor geben - den 8K Samsung QN900A und den 4K QN90A.

Das 8K-Modell verfügt über ein "Infinity One Design", das ein nahezu rahmenloses Display bietet. Kabelmanagement und Verbindungen erfolgen über eine Slim One Connect-Box. Es enthält auch Object Tracking Sound (OTS) Pro-Audio, das dynamisch auf die Bewegung von Objekten auf dem Bildschirm reagiert, während SpaceFit Sound die Audiosignatur an Ihre physische Umgebung anpasst.

Beide neuen Fernseher werden mit einer Vielzahl neuer intelligenter Funktionen ausgestattet sein, darunter der Smart Trainer, mit dem eine angeschlossene Kamera den Benutzern während des Trainings Feedback geben kann, indem sie die Körperhaltung in Echtzeit verfolgt und analysiert.

Eine Super Ultrawide GameView-Option kann das Spielen mit 21: 9 oder 32: 9 ermöglichen, während FreeSync Premium Pro das Stottern während der Spielsitzungen minimiert.

Derzeit gibt es weder Preise noch Release-Details. Wir werden aktualisieren, wenn wir mehr wissen.

Schreiben von Rik Henderson.