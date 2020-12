Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat den nächsten Schritt in der Entwicklung des HDR10 + -Standards angekündigt, der zu HDR10 + Adaptive führt.

Der Name mag wie ein Schluck klingen, aber es ist ein erwarteter Fortschritt bei der Unterstützung des Hochdynamikbereichs für neue Fernseher.

Das neue System ist so konzipiert, dass es den HDR10 + -Effekt an die Bedingungen des Raums anpasst, in dem Sie den neuesten Film oder die neueste Fernsehserie ansehen. Es berücksichtigt das Umgebungslicht und passt sich an, sodass Sie die besten Ergebnisse erzielen Bildschirm. Der Lichtsensor Ihres Fernsehgeräts verwendet diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Farbtreue erhalten bleibt, anstatt dass sie verzerrt wird, weil Sie sie neben einem hellen Fenster betrachten.

Das System folgt den Änderungen, die 2020 an der konkurrierenden Dolby Vision-Plattform vorgenommen wurden, als Dolby Vision IQ angekündigt wurde. Wichtig ist, dass hier nicht nur ein neuer HDR10 + -Standard unterstützt wird, sondern dass HDR10 + -adaptive Fernseher auch den Filmemachermodus unterstützen können .

Der Anfang 2020 angekündigte Filmemachermodus ist ein Versuch, die Leute dazu zu bringen, Inhalte auf ihrem Fernseher "wie vom Regisseur beabsichtigt" anzusehen. Es handelt sich im Wesentlichen um einen automatischen Modus, der den Inhalt so anzeigen kann, wie er angezeigt werden soll, sodass Sie das beste Seherlebnis erhalten, anstatt mit wilden Farben, da Sie den Demo-Modus in den Einstellungen Ihres Fernsehgeräts nie ausgeschaltet haben.

Der neue adaptive HDR10 + -Standard wird für kommende Samsung QLED-Fernseher unterstützt - wir erwarten eine Aktualisierung dieser Fernseher im Januar 2021 - und wir erwarten, dass auch andere Hersteller Unterstützung anbieten. Obwohl nicht bestätigt, wird es wahrscheinlich unter anderem von Panasonic, Toshiba, TCL und Hisense stammen.

Unterstützung ist natürlich nicht dasselbe wie Inhalt. Glücklicherweise unterstützt Amazon Prime Video dank der neuen adaptiven HDR10 + -Version den HDR10 + - und Filmmaker-Modus für Samsung-Fernseher. Sie sollten also den Vorteil sehen, wenn Sie diese Inhalte auf die neuen Geräte von Samsung streamen.

Wie bei allen Teilen der TV-Bildqualitätsgleichung ist dies ein kleiner Schritt, und für viele ist dies möglicherweise keine große Leistungsänderung, aber Sie sollten darauf achten, wenn Sie 2021 einen neuen Fernseher kaufen möchten.

Schreiben von Chris Hall.