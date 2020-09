Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Samsung zum ersten Mal seine 8K-TV-Serie vorstellte, die jetzt vom Q950TS-Modell angeführt wird , würde es atemberaubende Geldsummen erfordern. Jetzt ist der Q700T der erste Schritt des Unternehmens, um die 8K-Schleusen zu einem niedrigeren Preis zu öffnen.

Nun, nicht, dass der Q700T auf jeden Fall billig ist. Das 55-Zoll-Modell startet bei 1.999 GBP und steigt bei der 65-Zoll-Version auf 2.699 GBP. Der oben erwähnte Q950TS ist mehr als doppelt so teuer wie der letztere, um das ins rechte Licht zu rücken.

Warum sollten Sie einen 8K-Fernseher wollen? Auflösung, aber natürlich mit den 7.680 x 4.320 Pixeln - das sind insgesamt mehr als 33 Millionen, also viermal mehr als der aktuelle 4K-Standard -, die Detailstufen schaffen, die Sie sonst nirgendwo sehen werden. Und mit der QLED 8K-Technologie von Samsung werden Ihnen sengende Helligkeit und lebendige Farben versprochen.

An anderer Stelle bietet der Q700T den Object Tracking Sound + von Samsung, der den Sound für ein noch intensiveres 3D-Erlebnis anpasst.

Es gibt natürlich Fänge: In 8K wird fast nichts geschossen; und es gibt ein Argument, dass Sie so nah an einem 8K-Panel sitzen müssten, um die Auflösung zu erkennen. Die 8K-Panels von Samsung bieten jedoch gehobene Inhalte. Mit einer guten Quelle sieht eine 4K-Blu-ray auf einem Fernseher wie dem Q700T noch schärfer aus.

Da 4K jedoch erst seit kurzem für viele zur Norm wird und andere Hersteller sich auf HDR (High Dynamic Range) und andere Technologien konzentrieren, gehen wir davon aus, dass es etwas länger dauern wird, bis 8K wirklich zum Mainstream wird.

Update: In dieser Geschichte wurde ursprünglich behauptet, dass Gaming Enhancer + ein Feature war, als nach Klarstellung und einer aktualisierten Pressemitteilung von Samsung UK bestätigt wurde, dass es im Q700T nicht vorhanden ist.

Schreiben von Mike Lowe.