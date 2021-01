Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird auf der CES 2021 zu sehen sein und die digitale Messe mit vier Veranstaltungen in den kommenden Wochen voll ausnutzen.

Samsung startet am 6. Januar und hat eine Reihe von Produkteinführungen in verschiedenen Teilen des Unternehmens, die bis zum 14. Januar mit Galaxy Unpacked laufen. Wir erwarten, dass das neue Galaxy S vorgestellt wird.

Das ist die Schlüsselfrage, denn es gibt einige Ereignisse, auf die man sich freuen kann. Der erste heißt passend The First Look 2021, laut Samsung dreht sich alles um Displays. Sie findet am 6. Januar um 11 Uhr EST statt. Hier sind die internationalen Zeiten:

San Francisco - 08:00 PST

New York - 11:00 EST

London - 16:00 GMT

Berlin - 17:00 Uhr MEZ

Mumbai - 21:30 IST

Tokio - 01:00 JST, 07. Jan.

Sydney - 03:00 AEDT, 07. Jan.

Ja, Samsung überträgt seine Keynotes normalerweise live auf YouTube , aber bis diese für die Präsentation bereit sind, bietet das Unternehmen eine offizielle CES 2020-Mini-Site an . Wir werden das Video einbetten, sobald wir es finden, damit Sie es auf dieser Seite ansehen können.

Es wird ein Stoßjahr für Samsung im Jahr 2021 und es sieht sicher so aus, als ob viel angekündigt wird.

6. Januar

Samsung hat angekündigt, beim First Look-Event eine "neue Welt der Displays" zu präsentieren. Es ist nicht klar, welche Produkte angekündigt werden könnten, aber einige der Teaser-Bilder haben mehrere Anzeigeformate in mehreren Größen gezeigt. Wir vermuten, dass über MicroLED gesprochen wird, und das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass es ab Anfang 2021 MicroLED-Fernseher anbieten wird.

11. Januar

Samsungs Hauptveranstaltung "CES confernece" scheint die zweite Veranstaltung zu sein, die es veranstaltet, Better Normal For All. Wir vermuten, dass dies eine Einführung von Top-Down-Verbrauchertechnologien sein wird, die wahrscheinlich eine größere Produktpalette abdecken wird. Oft ist dies eine der Keynotes auf der CES, die die meiste Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen wird es möglicherweise verwenden, um ein neues Chromebook auf den Markt zu bringen. Es wird wahrscheinlich Audioprodukte wie Buds Pro und möglicherweise angeschlossene Lautsprecher auf den Markt bringen. Wird Galaxy Home ordnungsgemäß gestartet?

12. Januar

Für den 12. Januar ist eine Exynos-Veranstaltung geplant, bei der Samsung voraussichtlich den Exynos 2100 vorstellen wird, der die neue Samsung Galaxy S21-Gerätefamilie antreiben soll.

14. Januar

Wir haben in einer separaten Funktion über Galaxy Unpacked gesprochen, erwarten jedoch die Einführung des Galaxy S21, Galaxy S21 + und Galaxy S21 Ultra auf der Veranstaltung.

Für alle neuesten und besten CES 2021 können Sie unsere aktuelle Funktion durchsuchen. Hier werden wir die größten und besten Produktankündigungen detaillierter zusammenstellen.

Schreiben von Mike Lowe. Bearbeiten von Chris Hall.