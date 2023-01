Roku führt TV-Geräte der eigenen Marke ein: Roku-Fernseher der Serien Select und Plus

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Roku hat seine ersten Fernsehgeräte angekündigt, die von Roku selbst entwickelt und hergestellt werden und nicht in Partnerschaft mit einer anderen Marke entstehen.

Die Familie ist in zwei Segmente unterteilt, wobei der Roku Select am erschwinglicheren Ende angesiedelt ist und der Roku Plus erweiterte Funktionen bietet.

Die neue Fernsehserie umfasst 11 Modelle in Größen von 24 bis 75 Zoll, die alle mit den bekannten Roku-Funktionen ausgestattet sind und auf der Roku-Plattform laufen, die einen einfachen Zugang zu einer breiten Palette von Streaming-Diensten ermöglicht.

Roku hat keine genauen Angaben darüber gemacht, welche Modelle in welchen Größen erhältlich sein werden, aber wir wissen, dass die Roku Select-Modelle 32, 43 und 55 Zoll groß sein werden, während die Roku Plus-Modelle in den Größen 65 und 75 Zoll erhältlich sein werden.

Es wird HD- und 4K-Modelle geben, aber es ist derzeit nicht klar, wie sich diese Größen und Auflösungen aufteilen - wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen.

Roku hat mitgeteilt, dass die Roku Select-Modelle mit Roku Voice Remotes ausgestattet sein werden, während die Roku Plus-Modelle mit der Roku Voice Remote Pro ausgestattet sein werden.

Die neuen Roku-Fernseher sind derzeit nur für die Markteinführung in den USA gelistet und werden ab Frühjahr 2023 erhältlich sein. Die Preise beginnen bei 119 US-Dollar für das 24-Zoll-Modell und reichen bis zu 999 US-Dollar für das 75-Zoll-Modell.

Roku hat außerdem eine neue Roku TV Wireless Soundbar angekündigt, die das Audioerlebnis dieser Fernseher verbessern soll.

Die neuen Roku-Fernseher wurden auf der CES 2023 vorgestellt.

Schreiben von Chris Hall.