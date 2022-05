Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roku und Element haben sich zusammengetan, um diesen Sommer einen neuen Fernseher für den Außeneinsatz zu entwickeln.

Der Element Roku TV ist mit einem 55-Zoll 4K HDR(HDR 10) LED-Panel ausgestattet. Die Helligkeit wird mit 700 NITS angegeben, so dass er das Sonnenlicht durchdringen kann, während entspiegeltes Glas verwendet wird, um Reflektionen zu minimieren.

Der Fernseher bietet außerdem zusätzlichen Schutz gegen Witterungseinflüsse und ist nach IP55 für Wetter, Wasser, Staub und Feuchtigkeit zertifiziert. Der Fernseher hält Temperaturen von minus 4 Grad Fahrenheit bis zu 104 Grad Celsius stand.

Er läuft mit Roku OS und kann daher alle Kanäle installieren und abrufen, die auf anderen Roku-Geräten verfügbar sind. Dazu gehören Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ und Hulu.

"Mit dem Outdoor Element Roku TV sind wir in der Lage, das Angebot von Roku, dem meistverkauften Smart-TV-Betriebssystem in den USA, auf einen neuen Bereich des Hauses auszuweiten", sagt Tom McFarland, Senior Director of Business Development bei Roku.

"Die Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Roku TV in Kombination mit der für jedermann zugänglichen, funktionsorientierten Hardware von Element passt perfekt in jeden Außenwohnbereich."

Der Element Roku TV ist nur in den USA erhältlich und kann bei Walmart zu einem Preis von 1.299,99 US-Dollar erworben werden.

Schreiben von Rik Henderson.