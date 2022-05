Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roku hat angekündigt, dass sein Roku Ultra Streaming Media Player die Voice Remote Pro enthalten wird.

Zuvor war der Player mit der Standardfernbedienung des Unternehmens ausgestattet. Die Voice Remote Pro-Fernbedienung verfügt über mehr Tasten, permanenten Empfang und einen wiederaufladbaren Akku. Normalerweise kostet sie 30 US-Dollar, aber jetzt wird sie beim Ultra zum Preis von 99,99 US-Dollar mitgeliefert. In einer Pressemitteilung sagte Roku, dass das Standard-Bundle Mitte Mai 2022 auf den Markt kommen wird.

Auf der Roku-Website wird bereits deutlich, dass der Ultra mit der Voice Remote Pro-Fernbedienung geliefert wird. Pocket-lint muss jedoch zugeben, dass das Aufladen der Fernbedienung über Micro-USB nicht ideal ist. Sprachbefehle ohne Tastendruck sind cool, aber AAs zusätzlich zu verwenden, ist noch besser als aufladen zu müssen.

Denken Sie daran, dass Roku auch den $70 Streaming Stick 4K Plus mit der Voice Remote Pro anbietet. Er kostet $20 mehr als der normale Streaming Stick 4K.

Mehr über Roku und seine Funktionsweise erfahren Sie in der Anleitung von Pocket-lint:

Wenn Sie wissen möchten, wie die verschiedenen Roku-Geräte im Vergleich aussehen, lesen Sie diesen Leitfaden:

