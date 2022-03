Roku OS 11 Update: Was kann Ihr Roku-Gerät jetzt?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roku rollt eine neue Version seines Betriebssystems auf Roku-Geräte rund um den Globus aus.

Roku OS 11 wird in den nächsten Wochen auf Ihrem Gerät erscheinen und bringt einige coole neue Funktionen mit sich.

Hier sind die Highlights, die Sie erwarten können.

Das jüngste Update für Roku-Streaming-Geräte bietet eine neue Funktion, Roku Photo Streams, eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingsfotos zu teilen und zu betrachten, sowie eine Reihe von wichtigen Verbesserungen.

Der Senior Vice President of Product and Experience des Unternehmens, Gidon Katz, erklärte, dass sich die Neuerungen auf eine stärkere Personalisierung der Plattform konzentrieren: "Mit Roku OS 11 bieten wir eine Plattform mit neuen personalisierten Updates in den Bereichen Suche, Audio und Content Discovery sowie eine neue Funktion, die es unseren Kunden ermöglicht, Fotoalben über Roku-Geräte anzuzeigen und sogar mit anderen zu teilen", sagte er.

Mit Photo Streams können Nutzer einen personalisierten Bildschirmschoner mit ihren eigenen Fotos erstellen. Die Fotos können direkt, über ein Mobiltelefon oder einen PC auf Roku-Geräte hochgeladen und dann als Bildschirmschoner eingestellt werden. Streams können auch mit anderen Roku-Geräten geteilt werden, so dass sie auch von der Familie oder Freunden genutzt werden können.

Die Audioprodukte von Roku können jetzt so eingestellt werden, dass sie Dialoge dynamisch erkennen und verstärken.

Auch für die Soundbars und Lautsprecher von Roku gibt es neue Klangvoreinstellungen: Standard, Dialog, Film, Musik und Nacht.

Die Roku Mobile App wurde um ein neues Kalibrierungswerkzeug ergänzt. Damit können Sie sicherstellen, dass die Audio- und Videosynchronisation auf Ihrem Player oder Ihrer Steambar korrekt ist.

Dem Hauptmenü auf dem Startbildschirm wurde ein neues Ziel zum Anschauen hinzugefügt. Es empfiehlt Filme, Fernsehsendungen und Videos aus einer Vielzahl von Streaming-Diensten. Dazu gehören Inhalte, die bei Roku-Benutzern im Trend liegen, und mehr.

Zusätzlich zur bestehenden Live-TV-Zone ermöglicht Roku OS 11 den Nutzern, kürzlich gesehene Live-TV-Inhalte zu sehen. Die neuesten lokalen und nationalen Nachrichten, Sportübertragungen, Filme und vieles mehr werden jetzt im Live-TV-Bereich angezeigt.

Benutzer können jetzt E-Mail-Adressen, Passwörter und PIN-Informationen mit der Roku Voice-Funktion eingeben, was die erstmalige Anmeldung bei einem Kanal erleichtert.

Die Roku Mobile App verfügt über neue Designelemente, die die Suche nach Inhalten visueller gestalten. So werden zum Beispiel visuelle Bilder von Darstellern und Crew bei Sendungen und Filmen verfügbar sein.

Roku OS 11 wird als Over-the-Air-Update für Roku Streaming-Geräte, Fernseher und Lautsprechersysteme in den kommenden Wochen" verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.