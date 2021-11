TCL Roku TV-Besitzer haben jetzt Zugriff auf einen 8K-Kanal

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Besitzer von 8K Roku-Fernsehern haben endlich einen Kanal, den sie ihr Eigen nennen können.

The Explorers bietet zahlreiche Naturdokumentationen in 8K HDR und ist jetzt als Kanal für die 8K Roku TVs von TCL verfügbar.

Es ist auch für alle anderen Roku- Fernseher verfügbar, aber sie sind natürlich auf eine maximale 4K-HDR-Ausgabe beschränkt.

Besitzer der 8K-Sets der TCL 6-Serie erhalten außerdem 3 Monate kostenlosen Zugang zu Explorers+ – einem Abonnementbereich des Kanals, der Hunderte von Premium-8K- und 4K-Filmen enthält.

„Unser gesamtes Team ist begeistert, die Schönheit des The Explorers Earth Inventory in maximaler Auflösung und Qualität über 8K-Roku-Fernseher zu Hause zu teilen“, sagte Olivier Chiabodo, CEO von The Explorers.

TCL und möglicherweise andere Hersteller planen, in Zukunft weitere 8K-Fernseher auf den Markt zu bringen: "Bleiben Sie gespannt auf weitere Modelle, die in Kürze folgen", sagte Bill Wilson von Roku in einem Blog-Beitrag .

Bar The Explorers, YouTube ist derzeit so ziemlich der einzige andere Ort, an dem man anständiges 8K-Filmmaterial genießen kann. Und selbst dann ist es kaum fruchtbar.

Der 8K-TV-Markt steckt jedoch noch in den Kinderschuhen, daher gehen wir davon aus, dass in den kommenden Jahren auch andere Kanäle, Streaming-Dienste und Smart-TV-Apps die superhohe Auflösung übernehmen werden.