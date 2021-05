Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Roku-Kanal wird im Mai seine erste Runde von Quibi-Shows hinzufügen, hat Roku angekündigt. Es werden 30 beim Start sein.

Die Shows werden als " Roku Originals " gekennzeichnet und können ab dem 20. Mai 2021 gestreamt werden. Sie sind in den USA, Kanada und Großbritannien kostenlos. Anzeigen werden jedoch zwischen den Kurzform-Episoden geschaltet. Die erste Serie enthält die siebte Staffel von Reno 911!, Chrissys Court (mit Chrissy Teigen) und Kevin Harts Die Hart sowie die Kochdokumentation Shape of Pasta. Schließlich plant Roku, 75 Quibi-Titel in seinem Dienst zu veröffentlichen.

Roku kündigte im Januar an , Quibi exklusiv zu lizenzieren und seine Shows auf dem Roku-Kanal verfügbar zu machen, der auf Roku-Geräten, Smart-TVs, mobilen Apps und im Internet verfügbar ist. In Großbritannien ist es auf Sky Q- und Now-TV-Geräten sowie auf Roku-Geräten verfügbar. Quibis Shows wurden ursprünglich für mobile Geräte entwickelt, aber Sie können auch über TV-Apps darauf zugreifen und über AirPlay und Chromecast auf kompatible Fernseher streamen.

Wenn Sie auf Ihrem Fernseher schauen, werden die Sendungen nicht wie in der Quibi-App im Hochformat angezeigt. Der gesamte Inhalt wird mit einer Auflösung von 1080p gestreamt.

Schreiben von Maggie Tillman.