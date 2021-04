HDR10 + wird jetzt von Chromecast, Roku und anderen unterstützt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Videoformat von Samsung, HDR 10+, wird von vielen großen TV-Herstellern (abgesehen von LG aus offensichtlichen Gründen) gut unterstützt, aber nicht so sehr von Herstellern von Streaming-Geräten.

Während die Dolby Vision-Unterstützung für Streaming-Dongles und Set-Top-Boxen ziemlich universell ist, fehlt der konkurrierende HDR10 + -Standard weitgehend.

Das ändert sich jetzt. Google hat angekündigt, das HDR- Format künftig für Chromecast- Geräte hinzuzufügen, während Roku bereits damit begonnen hat, es in mehrere seiner eigenen Produkte aufzunehmen - darunter Roku Express 4K +, Express 4K und Roku Ultra.

"Google freut sich, der wachsenden Zahl von Unternehmen beizutreten, die HDR10 + einführen und mit HDR + Technologies LLC zusammenarbeiten", sagte Matt Frost, Director of Product Development bei Google (über FlatpanelsHD ).

Wir gehen davon aus, dass HDR10 + ein Schlüsselelement für Chromecast mit GoogleTV und anderen Plattformen ist, und freuen uns darauf, unseren verschiedenen Partnern in der gesamten Branche dabei zu helfen, ein großartiges HDR-Erlebnis zu erzielen. "

Andere Partner, die auf den HDR10 + -Bandwagon umsteigen möchten, sind Paramounts Streaming-Service Paramount + . Derzeit in Nord- und Südamerika verfügbar, bietet der Dienst bereits Programme in HDR10 + an. Seine eigene Originalserie, The Stand, ist eine, die das Feature debütiert.

Es wird noch eine Weile dauern, bis HDR10 + Dolby Vision bei der Einführung eingeholt hat, aber diese neuesten Ankündigungen zeigen, dass sich alles in die richtige Richtung bewegt.

Schreiben von Rik Henderson.