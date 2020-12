Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie ein Roku-Gerät verwenden und Wonder Woman 1984 sehen möchten, wenn es später in diesem Monat herauskommt, haben Sie Glück.

Der HBO Max-Streaming-Dienst wird ab dem 17. Dezember 2020 endlich für Roku-Geräte verfügbar sein . Diese Ankündigung folgt der jüngsten Entscheidung von WarnerMedia, alle 2021-Filme am selben Tag, an dem sie in den Kinos Premiere haben, auf HBO Max zu veröffentlichen. Wonder Woman 1984 ist einer dieser Filme, die am selben Tag, an dem sie am 25. Dezember 2020 in den Kinos erscheinen, auf HBO Max debütieren. Die vollständige Liste der Filme, die zu HBO Max kommen, finden Sie hier.

Als Roku-Benutzer müssen Sie lediglich die HBO Max-App auf Ihren Streaming-Geräten installieren, es sei denn, Sie haben bereits die HBO-App. In diesem Fall wird es automatisch auf die HBO Max-App aktualisiert. HBO Max auf Roku funktioniert auch mit Roku Pay, sodass Sie den Service direkt von Ihrem Roku-Konto aus abonnieren können.

HBO Max ist seit dem Start des Streaming-Dienstes Ende Mai nicht mehr auf Roku verfügbar. Es kam vor kurzem zu Amazon Fire TV und Fire Tablet-Benutzern. Es wurdeam 16. Dezember 2020 auch fürPS5-Benutzer gestartet. In der Zwischenzeit hatten Xbox Series X- und Series S-Besitzer seit ihrer Veröffentlichung Zugriff auf HBO Max, und der Dienst ist seit seinem Debüt Anfang dieses Jahres auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Es hat also einen gestaffelten Rollout gegeben.

Schreiben von Maggie Tillman.