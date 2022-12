Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der erste vollständige Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse wurde veröffentlicht und zeigt, dass es im Film, der im nächsten Sommer in die Kinos kommt, eine ganze Reihe von Easter Eggs zu entdecken gibt.

Eines davon ist Insomniacs Version von Spider-Man, die speziell für die PlayStation-Spielreihe entwickelt wurde. Wie bei seinem kurzen Auftritt im Film Spider-Man: No Way Home ist er im Trailer inmitten einer Schar von Spider-Men aus verschiedenen Dimensionen zu sehen.

Es ist nicht bekannt, ob diese Version von Spider-Man, die erstmals im PlayStation 4-Spiel von 2018 und anschließend in der Fortsetzung Spider-Man: Miles Morales und dem PS5-Remaster auftauchte, eine größere Rolle im neuen Film spielen wird. Unabhängig davon ist es eine nette Anspielung auf das separate Universum, das der Entwickler für die Spiele geschaffen hat.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Natürlich wird er auch in der Fortsetzung von Insomniac auftauchen. Marvel's Spider-Man 2 ist ebenfalls für das Jahr 2023 geplant.

Zurück zum Film: Spider-Man: Across the Spider-Verse wird am 2. Juni 2023 in die Kinos kommen. Es ist die direkte Fortsetzung des fantastischen Animationsfilms Into the Spider-Verse mit Shameik Moore als Miles Morales, Jake Johnson als Peter B. Parker und Hailee Steinfeld als Gwen Stacy / Spider-Woman in den Hauptrollen.

Der Film war sehr erfolgreich und wurde im Februar 2019 mit dem Oscar für den besten Animationsfilm ausgezeichnet.

Schreiben von Rik Henderson.