(Pocket-lint) - Die Horizon-Reihe war in den letzten Jahren ein großartiger Neuzugang im Kanon der Videospiele, beginnend mit dem herausragenden ersten Spiel, Horizon: Zero Dawn, aus dem Jahr 2017.

Während die Spiele immer erfolgreicher werden, entwickelt Netflix Berichten zufolge eine TV-Adaption der Geschichte - hier erfährst du alle wichtigen Details.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts offiziell, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Horizon Zero Dawn gar nicht auf die Leinwand kommt, aber das führende Gerücht besagt, dass Netflix derzeit eine Serie entwickelt, die auf Horizon Zero Dawn basiert.

Das würde bedeuten, dass sie Aloys Geschichte in einem Streaming-Format ins Fernsehen bringen würden. Das würde sich positiv auf das Budget auswirken, das für die Serie zur Verfügung steht, da Netflix einer der größten Geldgeber in diesem Bereich ist, wenn es nötig ist.

Der Streaming-Gigant hat auch eine nachweisliche Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Videospiel-Franchises zu übernehmen, nachdem er mit The Witcher auf Gold gestoßen ist, das die Popularität der Spiele mit großem Erfolg ausnutzte. Mit Resident Evil gibt es auch ein jüngeres Beispiel.

Im Moment können wir uns nur auf einen Bericht von Deadline stützen, aber wir halten die Ohren steif, falls weitere Gerüchte oder Neuigkeiten auftauchen.

Wir haben noch nicht einmal eine offizielle Bestätigung, dass Netflix wirklich an der Serie arbeitet. Ein Veröffentlichungsdatum für Horizon Zero Dawn liegt also noch in weiter Ferne - wir würden es nicht vor Ende 2023 erwarten, da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben und es noch nicht einmal eine definitive Vorproduktion gibt.

Wenn der Bericht von Deadline stimmt und Netflix tatsächlich die Horizon-Serie produziert, dann haben Sie Glück - das macht die Frage, wie Sie die Serie (irgendwann) sehen können, sehr einfach.

Alles, was ihr braucht, ist ein Netflix-Konto, mit dem ihr unabhängig von eurem Wohnort Zugang zu den Original-Serien habt, von denen Horizon eine zu sein scheint.

Wenn sich die Fernsehserie eng an die Geschichte der Spieleserie hält, spielt Horizon Zero Dawn die Hauptrolle von Aloy in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Menschheit um ihr Überleben in einer Welt kämpft, die von intelligenten Maschinen beherrscht wird.

Diese Roboter nehmen die Form von Tieren an, mit dinosaurierähnlichen Formen und Größen, und während einige relativ friedlich sind, sind andere wilde Raubtiere.

Ein ebenso großes Problem sind die sich bekriegenden Fraktionen, die mit unterschiedlichen Traditionen und Religionen die Landschaft durchziehen. Währenddessen hat Aloy begonnen, Hinweise darauf zu entdecken, wie die Menschheit in Ungnade gefallen ist und wie sie eine Bedrohung bekämpfen kann, die immer größer wird.

Wir werden nicht weiter ins Detail gehen, da wir denjenigen, die die Spiele nicht gespielt haben, nichts verraten wollen, aber Zero Dawn und Forbidden West bieten eine wirklich reichhaltige und lebendige Zukunftswelt, die sich lebendig und bevölkert anfühlt und gleichzeitig seltsam und beunruhigend ist.

Wenn die Serie auch nur die Hälfte dieser Atmosphäre einfangen kann, wird sie etwas bieten, das nur wenige andere Fernsehserien derzeit erreichen können, obwohl wir vermuten, dass es eine ganze Menge praktischer und CG-Effekte brauchen wird, damit alles richtig aussieht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.