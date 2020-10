Uncharted Film ersten Blick zeigt Spider-Man als Nathan Drake

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der viel verspätete Uncharted- Film ist jetzt in voller Produktion und das erste offizielle Bild ist in. Er zeigt Tom Holland als Hauptdarsteller Nathan Drake - der selbst auf Twitter gepostet wurde - und wir müssen sagen, dass er genau richtig aussieht.

In der Tat stimmt die Stimme von Nathan Drake in den Spielen, Nolan North, zu. Er hat einen Tweet gepostet, nachdem er zu einem Set-Besuch eingeladen wurde, der dem Spider-Man: Homecoming-Star einen großen Daumen hoch gibt.

Gut aussehend, . @ TomHolland1996 Du wirst froh sein zu wissen, dass die Haare noch bis in deine vierziger Jahre bei dir sein werden! @unchartedmovie https://t.co/r03OlKI4bo - Nolan North (@nolan_north), 22. Oktober 2020

Der Uncharted-Film spielt vor dem ersten Spiel - Uncharted: Drakes Fortune - und beschreibt, wie ein junger Drake Sully trifft und sich mit ihm anfreundet (gespielt von Mark Wahlberg im Film).

Wir haben schon etwas von ihrem anfänglichen Austausch in den Spielen gesehen - in Uncharted 3 -, aber der Film wird möglicherweise die Details ein wenig verändern, da Drake in dieser spielbaren Sequenz sehr jung war.

Ebenfalls in dem Film zu sehen sind Antonio Banderas, The 100s Tati Gabrielle und Sophia Ali als Fan-Favoritin Chloe Frazer.

Der Regisseur ist Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) mit einem Drehbuch von Matt Holloway und Art Macum, die beide an den Drehbüchern für Iron Man, Transformers: The Last Knight und Punisher: War Zone gearbeitet haben.

Es ist derzeit für die Veröffentlichung am 16. Juli 2021 geplant - Pandemie erlaubt.

Schreiben von Rik Henderson.