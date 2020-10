Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in den letzten Monaten mit Ressentiments auf Ihr altes Fernsehgerät gestarrt haben und darauf gewartet haben, dass Angebote landen, dann hat Philips die Ersparnisse für Sie.

Im Rahmen des Amazon Prime Day bietet das Unternehmen wilde Rabatte auf seine Serien PUS7304 und PUS6814 an, wobei ein Modell eine Reduzierung von bis zu 60% verzeichnet. Der 55-Zoll-4K-UHD-PUS7304 wurde so stark reduziert wie jeder Fernseher, den wir bisher in diesem Jahr gesehen haben. Der geforderte Preis fiel von hohen 1.150 GBP auf 455 GBP.

Fernseher sind oft einer der am meisten reduzierten Bereiche der Elektronik, wenn es sowohl um den Amazon Prime Day als auch um den Black Friday geht, aber eine Ersparnis von £ 695 ist immer noch sehr selten - sie nimmt diese Top-End-Wahl und bringt sie bis in die Mitte. Preisklasse.

Also, wenn dies jetzt in Ihrem Budget ist, was genau bekommen Sie für den Aufwand? Wenn Sie sich für den PUS7304 2019/20 entscheiden, können Sie sich zurücklehnen und die 4K-UHD-Auflösung, HDR 10+ und Dolby Atmos-Sound genießen, wobei die P5 Perfect Picture Engine von Philips das Erlebnis bestimmt. Die Bilder enden auch hier nicht, da Ambilight die Farben des Bildschirms in Echtzeit auf die dahinterliegende Wand projiziert.

Für diejenigen, die Sprachsteuerung mögen, kann dieses Modell auch über Alexa gesteuert werden, wobei Android TV ebenfalls an Bord ist, um Benutzern eine übersichtliche Oberfläche für ihre Apps und Unterhaltung zu bieten.

Und wenn die 55-Zoll-Größe für Ihr Wohnzimmer etwas zu viel ist, gibt es den PUS7307 in 43-Zoll- (385 £, reduziert von 500 £) und 50-Zoll- Varianten sowie in einer riesigen 65-Zoll- Version.

Wie bereits erwähnt, wird die PUS6814-Reihe auch Rabatte erhalten, wobei das 65-Zoll-Modell (625 GBP gegenüber 800 GBP) und die 50-Zoll-Variante (389 GBP gegenüber 500 GBP) beide zu einem sehr günstigen Preis erhältlich sind .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Amazon US Prime Day Angebote 2020

Amazon UK Prime Day Angebote 2020

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Conor Allison.