Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - TP Vision, die Muttermarke von Philips TV- und Audioprodukten in Europa, hält am 1. September eine große Pressekonferenz ab, um neue Produkte vorzustellen. Und die gute Nachricht ist, dass Sie es online sehen können.

Das Unternehmen stellt normalerweise jedes Jahr um diese Zeit auf der jährlichen Fachmesse für Unterhaltungselektronik IFA aus. Obwohl dies mit reduzierter Kapazität geschieht, wurde es als sinnvoller erachtet, stattdessen eine virtuelle Präsentation der neuen Geräte von Philips zu veranstalten.

Hier erfahren Sie, wann die Pressekonferenz stattfinden wird und wie Sie sie live verfolgen können.

Die Pressekonferenz beginnt am Dienstag, den 1. September 2020, um 11 Uhr MEZ. Hier sind die Zeiten für Ihre Region:

Westküste der USA: 11 Uhr PDT

Ostküste der USA: 14 Uhr EDT

Großbritannien: 11 Uhr MEZ

Mitteleuropa: 12 Uhr MESZ

Beachten Sie, dass wir die US-Zeiten aufgelistet haben, Philips Fernseher und Audioprodukte in den USA jedoch unterschiedlich sind. Die Marke ist an ein anderes Unternehmen in den USA lizenziert, sodass Sie die Veranstaltung möglicherweise nicht für relevant halten.

Wir hoffen, die Keynote hier auf Pocket-Lint zu einem späteren Zeitpunkt zu veranstalten.

Bitte kehren Sie zurück, um vor dem Veranstaltungstermin zu prüfen.

Gastgeber der Pressekonferenz ist der CEO von Philips TV & Sound Europe, Kostas Vouzas, der "Star New Products" vorstellen und einige Pläne des Unternehmens für die Zukunft vorstellen wird.

Wir haben noch nichts von bestimmten Fernsehgeräten, Lautsprechern oder Kopfhörern gehört, die angekündigt werden, werden aber in diesem Fall aktualisiert.

Schreiben von Rik Henderson.