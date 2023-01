Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Signify hat eine spezielle App für Samsung-Fernseher angekündigt, die Ihre Philips Hue-Beleuchtung mit dem Geschehen auf dem Bildschirm synchronisiert.

Mit der Philips Hue-App für Samsung-Fernseher können Sie einen Ambilight-Effekt erzielen, ohne einen Philips-Fernseher zu benötigen.

Sie funktioniert mit allen Inhalten, die auf einem unterstützten Fernseher abgespielt werden, einschließlich Videos, die über andere native Apps wie Netflix und Disney+ gestreamt werden. Es ist wichtig, dass Sie die App an die Hue-Beleuchtung im Raum anpassen, auch an die Lichtleisten hinter dem Fernseher, und die App erzeugt einen farbenfrohen Effekt, je nachdem, was Sie gerade sehen oder spielen.

Die Benutzer können die Effekte auch individuell anpassen, indem sie die Intensität und Helligkeit einstellen. Die App kann auch auf den Video- oder Spielmodus eingestellt werden und startet automatisch, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

Mit der mobilen Philips Hue-App können die Lichter auch zu einem Unterhaltungsbereich um den Fernseher herum eingerichtet werden, wobei die Platzierung im Raum über die App virtuell nachgestellt werden kann, um ein optimales Erlebnis zu bieten.

"Wir freuen uns, die Philips Hue Sync TV-App zusammen mit Philips Hue auf Samsung-Fernseher zu bringen", sagt James Pi, Leiter der Eperience Planning Group für das Visual Display Business von Samsung.

"Diese innovative App bietet unseren Nutzern eine neue Art, TV-Inhalte zu erleben, indem sie in ihren Lieblingsfilm oder ihr Lieblingsspiel eintauchen. Sie bringt die Unterhaltung über unsere Fernseher auf eine ganz neue Ebene."

Die Philips Hue Sync TV-App wird ab dem 5. Januar 2023 auf Samsung-Fernsehern ab dem Modelljahr 2022 zum Download bereitstehen. Sie kostet 114,99 Euro in einer einmaligen Zahlung.

Schreiben von Rik Henderson.