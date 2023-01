Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Panasonic hat auf der CES mit dem MZ2000 sein neuestes OLED-TV-Flaggschiff für 2023 angekündigt, das in den Größen 55, 65 und 77 Zoll erhältlich sein wird.

Der MZ2000 ist mit einem neuen OLED-Panel namens Master OLED Ultimate mit Micro Lens Array ausgestattet, das in Kombination mit einem mehrschichtigen Wärmemanagementsystem und dem HCX Pro AI-Prozessor eine um 150 Prozent höhere Spitzenhelligkeit im Vergleich zu den Flaggschiff-Modellen des Unternehmens aus dem Jahr 2022 bieten soll. Auch die Bildverarbeitung, die Gaming- und Audiofunktionen wurden verbessert.

Die Farbabstimmung des MZ2000 wurde von Stefan Sonnenfeld vorgenommen, der als Colorist an Filmen wie Top Gun: Maverick und Star Wars: The Force Awakens. Darüber hinaus gibt es einen verbesserten Filmmaker-Modus, der es ermöglicht, Inhalte so zu betrachten, wie es der Künstler beabsichtigt hat, mit einer verbesserten Farbtemperaturerkennung.

Außerdem ist ein Streaming 4K Remaster-Algorithmus an Bord, der die Auflösung von gestreamten Inhalten erkennt und Texturen nach Bereichen analysiert, um ein detaillierteres Bild zu erhalten.

Für Spiele gibt es Unterstützung für die wichtigsten HDMI 2.1-Funktionen, 4K-Auflösung, eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, extrem niedrige Latenz und Eingabeverzögerung, VRR und AMD Freesync Premium. Der MZ2000 ist auch mit NVIDIA G-SYNC kompatibel und es gibt auch einen neuen True Game Mode, der die Farbgenauigkeit verbessert, sowie Game Sound Modes.

Was den Klang betrifft, so verfügt der Panasonic MZ2000 über einen verbesserten Bass Booster-Algorithmus. Ein Array von Lautsprechern - nach oben, zur Seite und nach vorne gerichtet - erstreckt sich über die gesamte Länge des Fernsehers hinter dem vorderen Lautsprechergitter und wurde für ein umfassendes Klangerlebnis mit Dolby Atmos entwickelt.

Der neueste Fernseher verfügt über drei Sound Focus: Pinpoint Mode, Area Mode und Spot Mode. Mit dem Pinpoint-Modus wird der Ton auf einen bestimmten Punkt gelenkt; mit dem Area-Modus können Sie den Ton auf einen bestimmten Bereich des Raums verlagern, während Sie mit dem Spot-Modus die Lautstärke an einer Stelle verstärken können, ohne dass andere Personen den Ton hören können.

Zu guter Letzt verfügt der Panasonic MZ2000 über das neueste Smart-TV-Betriebssystem des Unternehmens - My Home Screen 8.0 -, das alle wichtigen Video-Streaming-Dienste unterstützt und darüber hinaus Verbesserungen bei der Bass-Booster-Funktion, der Barrierefreiheit und der myScenary-Funktion mit neuen Naturgeräuschen im Dolby Atmos-Format bietet.

Die Preise und die Verfügbarkeit des Panasonic MZ2000 wurden noch nicht bekannt gegeben.

Schreiben von Britta O'Boyle.