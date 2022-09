Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Angesichts der vielen Premium-Produkte, die in diesem Jahr bereits vorgestellt wurden, hat Panasonic beschlossen, sich auf seinem diesjährigen IFA-Stand auf seine bereits erhältlichen Fernseher, Kopfhörer und Ähnliches zu konzentrieren. Allerdings wurde ein Bereich für eher konzeptionelle Technologien reserviert, und dort haben wir ein besonderes Schmuckstück entdeckt - einen kabellosen OLED-Fernseher, der so leicht ist, dass er an einem einzigen Kabel aufgehängt werden kann.

Uns wurde gesagt, dass er 50 Prozent leichter ist als ein gewöhnlicher 55-Zoll-OLED-Fernseher - vor allem, weil er kein digitales Fernsehen oder intelligenten Schnickschnack eingebaut hat. Stattdessen handelt es sich in erster Linie um ein Display, das nur ein einziges Stromkabel benötigt, um in Betrieb zu bleiben. Der Rest befindet sich in einer komplett kabellosen Übertragungsbox, die unter einem Bücherregal versteckt war.

-

Die Box sendet die Bild- und (wie wir annehmen) Tonsignale an das 4K HDR-Display. Und so wie die Bilder auf dem Bildschirm während unserer Demo aussahen, ist das auch gut genug.

Wir erfuhren, dass die Box nicht an eine bestimmte Quelle angeschlossen war, so dass die Testvideos wahrscheinlich auf einer internen Festplatte gespeichert waren. Uns wurde gesagt, dass Streaming-Dienste hier die Lösung sein könnten - was bedeutet, dass man auf zusätzliche Ausrüstung oder Kabel komplett verzichten könnte.

Auf der Rückseite des Konzeptfernsehers befinden sich zwar einige Anschlüsse, darunter ein eARC-fähiger HDMI-Anschluss, aber ein Fernseher, der ausschließlich für Streaming-Dienste geeignet ist, hat durchaus seine Vorteile. Tatsächlich ist das irgendwann fast eine Gewissheit.

Unsere große Frage ist jedoch, ob dieses kabellose TV-Konzept Realität wird? Unser Bauchgefühl sagt nein. Obwohl es, wie bei den Konzeptautos, über die wir berichten, zweifellos Elemente geben wird, die Panasonic in die Verbrauchertechnologie einbauen will.

Wir sehen keinen Grund, warum das Unternehmen die drahtlose Übertragungsbox nicht in einem zukünftigen Gerät einsetzen sollte. Vielleicht als separate Box mit Quelleneingängen, die dann die Video- und Audioinformationen an einen (weitgehend) kabellosen Fernseher sendet. Wir haben in der Vergangenheit bereits ähnliche Lösungen von anderen Unternehmen gesehen - wenn auch mit dünner Konnektivität dazwischen. Dies scheint ein natürlicher nächster Schritt zu sein.

Wir hoffen es jedenfalls.

Schreiben von Rik Henderson.