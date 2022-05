Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic hat die verbleibenden TV-Geräte seines 2022er Lineups angekündigt.

Das Flaggschiff, der Panasonic LZ2000 OLED-Fernseher, wurde bereits auf der CES 2022 vorgestellt. Nun folgen die Modelle LZ1500, LZ1000, LZ980 und LZ800.

Der Panasonic LZ1500 verfügt über das gleiche Master OLED Pro-Panel wie der LZ2000, während der LZ1000 ein Master OLED-Panel besitzt. Der LZ980 und der LZ800 verfügen jeweils über die Standard-OLED-Konfiguration des Unternehmens.

Alle OLED-Modelle des Jahres 2022 verfügen über eine verbesserte Spitzenhelligkeit im Vergleich zu ihren Pendants des Jahres 2021, sie bieten außerdem die Modi True Cinema, Cinema, Filmmaker und Professional sowie den Panasonic-eigenen HCX Pro AI-Prozessor.

Außerdem verfügen sie alle über einen kalibrierten Netflix-Modus, um sicherzustellen, dass das Bild auf der Streaming-Plattform wie vorgesehen dargestellt wird.

Das Game Control Board ist ebenfalls für alle Modelle verfügbar, ebenso wie die Unterstützung von hohen Bildraten und niedrigen Latenzen.

Der Panasonic LZ1500 wird in den Bildschirmgrößen 65, 55, 48 und 42 Zoll erhältlich sein, der LZ1000 in 65 und 55 Zoll, der LZ980 in 65, 55, 48 und 42 Zoll sowie der LZ800, der nur in Großbritannien erhältlich ist.

Zusätzlich zu den neuen OLED-Fernsehern hat Panasonic zwei "Core LED"-Fernseher angekündigt. Einer davon ist nur für Europa bestimmt - der LX940 in den Größen 75, 65, 55, 49 und 43 Zoll - während das LX800 Core LED-Modell auch in Großbritannien in den Größen 75, 65, 55, 50 und 43 Zoll erhältlich sein wird.

Viele der Spiel- und Seherlebnisse werden bei den Core LED-Fernsehern ähnlich sein wie bei den OLEDs.

Preise und Verfügbarkeit werden noch bekannt gegeben.

