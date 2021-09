Disney+ jetzt auf Panasonic-Fernsehern verfügbar – endlich!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In der heutigen Streaming-zentrierten Welt wird ein Fernseher teilweise dadurch definiert, welche Apps direkt am Set verfügbar sind. Bisher fehlte den 4K-Fernsehern von Panasonic Disney+ – aber das soll sich ändern.

Die App wird auf Panasonic 4K-Sets erscheinen, die ab 2017 auf den Markt kamen, was bedeutet, dass Sie keinen brandneuen Fernseher für 2021 benötigen, um in Disneys Super-Streaming-App zu stöbern.

4K Panasonic Fernseher mit meinem Home Screen OS

Modellnummernpräfixe: EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ, JX

Anwendbare Regionen: Großbritannien, Länder der Europäischen Union, Norwegen, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada, Lateinamerika

Panasonic sagt, dass Disney+ auf seinem My Home Screen-Betriebssystem erscheinen wird: „Auf kompatiblen Fernsehern wird das Disney+ App-Symbol in der Anwendungsansicht sichtbar, so dass die Zuschauer Disney+-Inhalte mit der „getreuen Absicht der Schöpfer“ genießen können“, lautet a Zeile in einer Pressemitteilung veröffentlicht.

Disney+ ist für viele Haushalte zu einer unverzichtbaren Streaming-App geworden – insbesondere diejenigen mit Kindern werden es kennen – als Heimat von Shows von Pixar, Marvel, Star Wars und Nat Geo, die Sie nirgendwo anders sehen können.

Für Panasonic-TV-Besitzer sind das alles gute Nachrichten – und mit Super-OLED-Fernsehern wie dem JZ2000, die bereits erhältlich sind, wird es dem 4K-Angebot des Unternehmens helfen, noch wettbewerbsfähiger auf dem Markt zu sein.