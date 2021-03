Jetzt ist Fernsehen gerade jetzt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jetzt hat der Fernseher den Fernseher über Bord geworfen. Zumindest in seinem Namen. Der Streaming-Service von Sky ist gerade jetzt, jetzt.

Neben einem neuen Farbschema und einem kurvigen Logo erhält der Dienst selbst ein glänzendes neues Aussehen für seine TV- und mobilen Apps.

Die traditionellen Pässe wurden ebenfalls umbenannt, wobei der Name "Pass" ebenfalls gestrichen wurde. Jeder bezahlte Plan wird in Now- Mitgliedschaft umbenannt, obwohl die Kategorien gleich sind: Unterhaltung, Kino, Sport, Kinder und Hayu.

Boost ist weiterhin für £ 3 pro Monat verfügbar, um Bilder auf 1080p und Audio 5.1 zu aktualisieren.

Neben dem TV-Dienst heißen Internet-Pakete jetzt Now Broadband - weshalb wir vermuten, dass der Name teilweise geändert wurde.

"Jetzt war schon immer die Heimat hochwertiger Unterhaltung, und unsere neue Markenentwicklung stellt sicher, dass auch in einer hektischen Welt niemand die Unterhaltung verpasst, die er liebt", sagte Marina Storti, Geschäftsführerin von Now.

"Durch den Wechsel von Now TV zu Now verbinden wir unsere erstklassige Qualität mit brillanter Einfachheit. Diese Unmittelbarkeit schafft ein wahres Ziel und eine Gemeinschaft für diejenigen, die die beste Unterhaltung lieben und für sie leben."

Sie können alle neuen Now-Angebote auf der offiziellen Website hier einsehen .

Schreiben von Rik Henderson.