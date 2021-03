Jetzt können TV-Kunden auf On-Demand-Inhalte von Sky Sports zugreifen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jetzt können TV-Kunden mit einem Sky Sports Pass auf über 1.000 Stunden On-Demand-Inhalte zugreifen. Bisher ermöglichte der Pass nur den Zugriff auf Live-Feeds von den Sky Sports-Kanälen.

Ab heute können Live-Events auf Anfrage nachgeholt werden, während Dokumentationen, Nachrichtensendungen und Highlights-Pakete aus einem neuen Teil des Now TV- Menüs gestreamt werden können.

Dies war bereits im Internet und auf Mobilgeräten verfügbar, wird aber jetzt zum Großbild-Erlebnis hinzugefügt, z. B. über den Now TV Smart Stick , Smart-TVs und andere Streaming-Geräte.

Sobald ein Spiel oder eine Sportveranstaltung stattgefunden hat, ist es auf Anfrage bis zu sieben Tage lang verfügbar. Dies schließt alle Premier League-Spiele ein, die bei Sky Sports gezeigt werden.

Der neue Abschnitt der Benutzererfahrung ist in Sport unterteilt, sodass Sie leicht die Aktion finden können, an der Sie am meisten interessiert sind.

Jetzt ermöglicht TV den Zugriff auf Sky Sports (plus Unterhaltung, Sky Cinema und mehr), ohne dass ein Vertrag erforderlich ist. Sie können nach Tag (wenn Sie Zugriff auf ein bestimmtes Spiel oder Ereignis haben möchten) oder Monat zahlen. Es kostet normalerweise 9,99 £ für einen 24-Stunden-Pass oder 33,99 £ für einen Monat. Es gibt jedoch häufig Angebote für neue oder wiederkehrende Kunden.

Beispielsweise können Sie derzeit in den ersten drei Monaten eine Sky Sports-Monatskarte für 25 GBP pro Monat erhalten .

Schreiben von Rik Henderson.