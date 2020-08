Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jetzt ist Fernsehen eine großartige Alternative zu regulären Bezahlfernsehdiensten in Großbritannien, da kein Satellit oder keine Installation erforderlich ist.

Es bietet im Wesentlichen Zugang zu einer Vielzahl von Sky- und anderen kostenpflichtigen Kanälen, Box-Sets, Filmen und Sportarten, sowohl live als auch auf Abruf. Und das alles ohne langfristigen Vertrag oder Verpflichtung.

Hier finden Sie alles, was Sie über Now TV wissen müssen, wie viel es kostet, welche Geräte kompatibel sind und vieles mehr.

Jetzt ist TV ein Sky-eigener Video-Streaming-Dienst, der eine Reihe von TV-Kanälen und On-Demand-Inhalten gegen eine vertragliche monatliche Gebühr anbietet.

Es ist effektiv Sky-TV ohne die Notwendigkeit einer Satellitenschüssel. Sie benötigen jedoch ein halbwegs anständiges Breitband, da alles gestreamt wird, und ein Gerät oder ein Smart-TV, das die Now TV-App enthält. Die Unterstützung ist jedoch breit und vielfältig, sodass dies kein allzu großes Problem darstellen sollte.

Es gibt eine Reihe von Now TV-Pässen, die Sie für eine monatliche fortlaufende Zahlung erwerben können und die jederzeit storniert werden können. Mit jedem können Sie auf eine festgelegte Anzahl von Live-Kanälen und häufig auf On-Demand-Box-Sets oder -Filme zugreifen.

Alle Inhalte werden in bis zu 720p und Stereoton wiedergegeben und können auf zwei Geräten (von sechs registrierten) gleichzeitig angezeigt werden. Wenn Sie jedoch für Now TV Boost zusätzlich zu Ihren vorhandenen Ausweisen bezahlen, können Sie diese auf 1080p-Video und 5.1-Surround-Sound aktualisieren und gleichzeitig drei Geräte anzeigen.

Es gibt fünf Hauptfernsehpässe für Now TV. Sie erwerben einen oder mehrere, von denen jeder Ihnen Zugriff auf eine Reihe von Live-Kanälen und gegebenenfalls Box-Sets von TV-Shows oder Filmen auf Anfrage bietet:

Für Sky Sports gibt es drei Optionen: Sie können zwischen einer Tages-, einer Wochen- oder einer Monatskarte wählen. Dies ist flexibel und ermöglicht es Ihnen, nur für die gewünschte Aktion zu bezahlen. Angenommen, eine Tageskarte für das Ligapokalfinale oder eine Wochenkarte für die gesamte Berichterstattung über die US Open.

Ein Sky Sports-Pass für Now TV enthält keine On-Demand-Inhalte, aber Sie können die gesamte Palette der Sky Sports-Kanäle live verfolgen: Main Event, Premier League, Fußball, Cricket, Golf, F1, Action, Arena und Sky Sports Nachrichten.

Der Entertainment Pass beinhaltet Live-Zugang zu den folgenden Kanälen: Sky One, Sky Witness, Sky Atlantic, Gold, Comedy Central, Sky Comedy, Syfy, Sky Crime, Sky Arts, Fox, Discovery, MTV und National Geographic.

Auf Anfrage erhalten Sie auch Hunderte von Box-Sets, darunter Sky Originals-Programme wie Save Me Too und The Trip to Greece sowie HBO-Shows wie Westworld und Game of Thrones.

Mit dem Sky Cinema Pass haben Sie Zugriff auf die Live-Shows aller Sky-Filmkanäle: Premiere, Hits, Musicals, Disney, Harry Potter, Star Wars, Komödie, Thriller, Drama, Sci-Fi & Horror und Super Heroes.

Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf alle Filme, die auf diesen Kanälen gezeigt werden, um sie jederzeit bei Bedarf anzuzeigen.

Der Now TV Kids Pass bietet eine Auswahl an Kinderfernsehkanälen, die Sie live sehen können: Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jr. und Cartoonito.

Sie erhalten außerdem Zugriff auf eine Vielzahl von On-Demand-Shows und Inhalten aus jedem dieser Kanäle sowie Sky Kids, Milkshake und mehr, einschließlich Peppa Pig, Adventure Time und Teen Titans Go.

Hayu ist ein Aufhol- und On-Demand-Service für US-Reality-TV-Shows, einschließlich fast allem, was die Kardashianer jemals tun, und Queer Eye.

Darüber hinaus können Sie einen Now TV Boost für 3 GBP pro Monat erwerben, um die Videoqualität auf 1080p und die Audioqualität auf 5.1 Surround Sound zu verbessern. Die Anzahl der Geräte, die gleichzeitig verwendet werden können, wird ebenfalls von zwei auf drei erhöht.

Sie können bis zu sechs Geräte in einem einzigen Now TV-Konto registrieren und bis zu zwei Geräte gleichzeitig verwenden (drei, wenn Sie auch für Now TV Boost bezahlen).

Sie können auch bis zu drei Geräte pro Monat in Ihrem Konto austauschen (alte verknüpfte Geräte abmelden und neue registrieren).

Now TV hat in der Vergangenheit mehrere eigene Geräte angeboten, darunter Set-Top-Boxen, hat jedoch in letzter Zeit das Angebot für den Now TV Smart Stick vereinfacht.

Mit einem UVP von 24,99 € bietet es einfachen Zugriff auf alle Now TV-Inhalte (in 720p und Stereo), indem es direkt an der Rückseite Ihres Geräts angeschlossen wird. Es kann auch auf andere kostenlose und kostenpflichtige Streaming-Apps zugreifen, darunter BBC iPlayer, ITV Hub, BT Sport und Netflix.

Alternativ gibt es jetzt TV-Apps für eine Vielzahl verschiedener Fernseher, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und andere Geräte:

Android-Handys und -Tablets

Apple TV

Chromecast

EE TV

iPad

iPhone

IPod Touch

LG Smart-TVs

PC & Mac Computer

Playstation 4

Roku

Samsung Smart-TVs

Xbox One

YouView

Obwohl Sie keinen Vertrag für einen Now TV-Pass benötigen, müssen Sie einen kündigen, wenn Sie nicht möchten, dass er fortgesetzt wird, da die Gebühr jeden Monat automatisch von Ihrem Konto abgebucht wird.

Alternativ möchten Sie möglicherweise nach einer kostenlosen Testphase nicht mehr bezahlen.

Es ist jedoch einfach, es abzubrechen.

Gehen Sie einfach in einem Browser auf die NowTV.com-Website.

Gehen Sie oben auf der Seite zur Registerkarte Mein Konto und melden Sie sich an.

Scrollen Sie nun nach unten zu "Pässe & Gutscheine" und klicken / tippen Sie auf.

Dort sehen Sie alle Pässe, die Sie derzeit abonniert haben. Unter jeder befindet sich eine große Box, mit der Sie kündigen können.

Tippen oder klicken Sie einfach auf dieses Feld und befolgen Sie die Schritte, um den Pass abzubrechen. Einfach.

Jeder stornierte Pass funktioniert bis zum Ablaufdatum.

Auf derselben Seite können Sie auch neue Pässe kaufen oder Gutscheine einlösen, die Sie im Internet oder per E-Mail von Now TV selbst erhalten.

Schreiben von Rik Henderson.