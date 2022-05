Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird einen Mario-Film geben - so viel wissen wir, aber es gibt viele Details über den Film, die noch in der Schwebe sind.

Von der Besetzung bis hin zur Frage, wann du den Film tatsächlich sehen kannst, haben wir hier alle wichtigen Fakten für dich zusammengetragen.

Wir haben ein festes Veröffentlichungsdatum für den Mario-Film - Nintendo kündigte an, dass er sich bis Anfang 2023 verzögern würde, lieferte aber zum Glück konkrete Daten.

Hier spricht Miyamoto. Nach Rücksprache mit Chris-san, meinem Partner bei Illumination für den Super Mario Bros. Film, haben wir beschlossen, die weltweite Veröffentlichung auf das Frühjahr 2023 zu verschieben - den 28. April in Japan und den 7. April in Nordamerika. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich verspreche, dass sich das Warten l ohnen wird - Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Das bedeutet, dass man den Film in den USA am 7. April 2023 in den Kinos sehen kann. Ein Termin für Großbritannien wurde noch nicht bestätigt.

Obwohl der Film schon seit langem bekannt ist, haben wir noch nicht einmal ein Standbild, geschweige denn einen Trailer gesehen.

Das lässt viel Raum für Spekulationen darüber, welche Art von Kunststil der Animationsfilm verwenden wird und inwieweit wir erwarten können, dass er wie verschiedene Spiele der langjährigen Serie aussehen wird. Sobald Screenshots oder Trailer auftauchen, werden wir sie hier einfügen, damit Sie sie sich ansehen können.

Nintendo hat mit seinen Ankündigungen zur Besetzung des Films im Jahr 2021 viel Aufmerksamkeit erregt, da eine Reihe von Synchronsprechern für den Film bestätigt wurde.

Der Super Mario Bros. Animationsfilm kommt am 21. und 22. Dezember in die nordamerikanischen Kinos!



Seht euch unten die Synchronsprecher für den kommenden Film an pic.twitter.com/Xj31P6hk6y- Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021

Die meiste Aufmerksamkeit erregte die zentrale Besetzung von Chris Pratt als Mario, die aufgrund der vielen Filme, in denen der Hauptdarsteller bereits mitgewirkt hat, auf Kritik stieß.

Zu den weiteren lustigen Besetzungen gehören Jack Black als vermutlich unbändiger Bowser und Megastar Anya Taylor-Joy als Peach. Die vollständige Liste der bestätigten Darsteller finden Sie unten:

Chris Pratt als Mario

Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

Charlie Day als Luigi

Jack Black wird Bowser spielen

Keegan-Michael Key als Kröte

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als verschrobener Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Maniscalco als Spike

Ein weiterer großer Bereich, der für den kommenden Film in der Schwebe ist, ist die Art der Geschichte, die er erzählen wird - offensichtlich gibt es einen gewissen zyklischen Rhythmus zu den einfachen Geschichten der Spiele über gerettete Prinzessinnen und besiegte Bösewichte.

Wir müssen abwarten, bis wir mehr erfahren, um genau zu sehen, wie viel Geschichte Nintendo für den Film plant, oder ob er ähnlich nüchtern ausfallen wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.