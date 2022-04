Nintendo verschiebt den Super Mario Bros. Film ins Jahr 2023

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nintendo hat eine Verzögerung der Veröffentlichung des Animationsfilms "Super Mario Bros." bekannt gegeben, wodurch der Film von seinem geplanten Veröffentlichungsdatum am 23. Dezember 2022 auf das Frühjahr 2023 verschoben wird.

Die Ankündigung kommt in typischer Nintendo-Manier - sie ist höflich und entschuldigend, wie wir meinen. Wir haben noch kein genaues Datum im Jahr 2023, an dem wir den Film festmachen können, aber das wird sich zweifellos mit der Zeit herausstellen.

Das ist Miyamoto. Nach Rücksprache mit Chris-san, meinem Partner bei Illumination für den Super Mario Bros. Film, haben wir beschlossen, die weltweite Veröffentlichung auf das Frühjahr 2023 zu verschieben - den 28. April in Japan und den 7. April in Nordamerika. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber ich verspreche, dass sich das Warten lohnen wird - Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Über die Handlung des Films ist noch nicht viel bekannt, obwohl man davon ausgehen kann, dass er Mario bei seinen Versuchen, Peach aus irgendeiner Situation zu retten, begleiten wird, aber wir kennen einige der Hauptdarsteller, nachdem Nintendo sie letztes Jahr vorgestellt hat.

Über die Besetzung von Chris Pratt als Mario wurde viel gemunkelt, aber Stars wie Anya Taylor-Joy als Peach und Jack Black als Bowser lassen darauf schließen, dass es sich um ein ziemlich interessantes Ensemble handeln könnte.

Im Gegensatz zu der katastrophalen (aber interessanten) Live-Action-Verfilmung von 1993 wird es sich um einen Animationsfilm handeln, was die Fans beruhigen dürfte, dass der Film näher an der Magie bleibt, die Nintendos Spiele so unendlich lustig macht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.