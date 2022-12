Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Staffel 3 von The Umbrella Academy endete mit mehr Fragen als Antworten. Umso besser, dass Netflix bereits eine Staffel 4 in Auftrag gegeben hat.

Im August 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Serie für eine "vierte und letzte Staffel" zurückkehren wird.

Hier ist alles, was Sie bisher darüber wissen müssen.

Gerüchte über das Veröffentlichungsdatum von The Umbrella Academy Staffel 4

Die Dreharbeiten zu Staffel 4 sollen am 6. Februar 2023 beginnen, behauptet Moviesr.net (was auch von Hauptdarsteller Robert Sheehan bestätigt wurde, siehe unten). Sie könnte sogar schon im Mai fertig sein.

Quelle: Robert Sheehan (Klaus Hargreeves)' Instagram live pic.twitter.com/fyKr9pzaHr- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) December 9, 2022

Das bedeutet, dass die gesamte Staffel bis Ende 2023 erscheinen könnte, obwohl Anfang 2024 ein realistischeres Ziel ist.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie man The Umbrella Academy Staffel 4 sehen kann

Die gesamte Staffel wird exklusiv auf Netflix verfügbar sein.

Wie viele Episoden hat The Umbrella Academy Staffel 4?

Obwohl es in den Staffeln 1 bis 3 von The Umbrella Academy jeweils 10 Episoden gab, hat Showrunner Steve Blackman bestätigt, dass es in Staffel 4 nur 6 geben wird.

"Aber ihr werdet sie lieben", schrieb er auf Twitter.

It's true. Aber du wirst sie lieben. https://t.co/jV9ysCcPK0- Steve Blackman (@SteveBlackmanTV) December 14, 2022

Die Handlung von Umbrella Academy Staffel 4

Schau jetzt weg, wenn du Spoiler für die Staffeln 1, 2 und 3 vermeiden willst.

Nachdem sie den Großteil der Sparrow Academy und eine andere Version von Reginald besiegt haben, hat die Familie Hargreeves ihre Kräfte verloren und die Welt scheinbar wieder "zurückgesetzt".

Allerdings ist Sloane (von der Sparrow Academy) verschwunden, die anderen Geschwister haben sich getrennt und Ben (der jetzt noch lebt) ist nach Südkorea gereist. Wir wissen noch nicht, wie es mit dem Team weitergeht, aber laut dem Fan-Twitter-Feed @tua_updates wird die Handlung neun Jahre später wieder aufgenommen, wenn sie sich wieder zusammenfinden müssen, um die Welt ein letztes Mal zu retten.

Lies die vollständige Zusammenfassung von Staffel 4 hier: pic.twitter.com/8YxQGzqEsY- TUA S4 IS CONFIRMED (@tua_updates) December 16, 2022

Besetzung und Crew von The Umbrella Academy Staffel 4

Die gesamte Originalbesetzung wird zurückkehren, darunter Elliott Page als Viktor und der großartige Robert Sheehan als Klaus. Da Ben nun wieder am Leben ist, wird auch Justin H. Min. eine größere Rolle spielen - genau wie in Staffel 3.

Die einzige weitere Neuigkeit über die Besetzung ist, dass Javon Walton (The Addams Family 2, Euphoria) eine noch nicht näher spezifizierte Rolle in der neuen Serie spielen wird.

Wie man The Umbrella Academy nachholen kann

Alle 30 Episoden der Staffeln 1, 2 und 3 von The Umbrella Academy sind auf Netflix zum Anschauen verfügbar.

Gibt es einen Trailer zu The Umbrella Academy Staffel 4?

Da alles, was wir bisher gesehen haben, die Bestätigung einer Staffel 4 ist, gibt es noch keinen wirklichen Teaser oder Trailer.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald einer erscheint. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Patzer aus Staffel 3 anschauen, die unten zu sehen sind.

Du wolltest die Patzer von The Umbrella Academy? Nun, #TUDUM hat euch versorgt! pic.twitter.com/ywbLQanEnP- Netflix (@netflix) September 24, 2022

Wird es eine The Umbrella Academy Staffel 5 geben?

Es wurde leider bestätigt, dass Staffel 4 von The Umbrella Academy die letzte sein wird. Netflix beschreibt es als das vierte und letzte Abenteuer der Familie Hargreeves.

Familientreffen, Brellies: Wir gehen auf ein viertes und letztes Abenteuer. pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm- Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) August 25, 2022

Schreiben von Rik Henderson.