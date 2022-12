Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fast vier Jahre nach seinem letzten Auftritt als John Luther - und 13 Jahre, nachdem die Figur zum ersten Mal auf unseren Bildschirmen zu sehen war - kehrt Idris Elba in einem Film mit dem Titel "Luther" in die Rolle des hervorragenden, aber komplizierten Detektivs zurück: Die gefallene Sonne".

Hier finden Sie alles, was Sie über "Luther" wissen müssen: The Fallen Sun" wissen müssen, z. B. wann der Film in die Kinos kommt, wovon er handeln soll, was Sie vorher sehen sollten und wie Sie ihn sehen können, wenn er in die Kinos kommt.

Luther: The Fallen Sun Erscheinungsdatum

März 2023

Luther: The Fallen Sun wird im März 2023 in die Kinos kommen. Das haben sowohl Idris Elba als auch Netflix auf Twitter bestätigt. Die Produktion begann im November 2021, also ist der Film schon eine Weile in Planung.

Im Moment wissen wir nicht mehr über das Datum, aber wir vermuten, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wird. Wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

Wie man Luther sieht: Die gefallene Sonne

Luther: The Fallen Sun wird auf Netflix zu sehen sein, wenn es erscheint, du brauchst also ein Netflix-Abonnement, um es zu sehen.

Die fünf Staffeln der Fernsehserie Luther, auf der der Film basiert, wurden ursprünglich von der BBC ausgestrahlt, aber Netflix hat sich des Films angenommen.

Worum geht es in Luther: Die gefallene Sonne?

Laut Idris Elba ist Luther: The Fallen Sun eine "groß angelegte Verison der Fernsehserie". Es soll ein düsterer Thriller sein - wie die Fernsehserie - und er sagte, dass Luther-Fans ihn lieben werden, ebenso wie neue Fans.

JustWatch veröffentlichte die Synopsis für den Film wie folgt: "Ein grausamer Serienmörder terrorisiert London, während der brillante, aber in Ungnade gefallene Detective John Luther hinter Gittern sitzt. Verfolgt von seinem Versagen, den Cyber-Psychopathen zu fangen, der ihn nun verhöhnt, beschließt Luther, aus dem Gefängnis auszubrechen und den Job mit allen Mitteln zu beenden."

Luther: Die gefallene Sonne

Luther: The Fallen Sun wurde von Neil Cross geschrieben und von Jamie Payne inszeniert.

Die folgenden Schauspieler und Schauspielerinnen wurden für Luther: The Fallen Sun Film:

Idris Elba als John Luther

Dermot Crowley als DSU Martin Schenk

Peter Theobalds als DC Williams

Lauryn Ajufo als Anya

Einar Kuusk als Arkady Kachimov

Natasha Patel als Lydia Deng

Andy Apollo als Barmann

Cain Aiden als Gamer im Live-Stream

Callum Chiplin als Rettungsdienstmitarbeiter

Daniel Eghan als Kriminalbeamter

James Travis als Häftling

Nikki Athan

Cynthia Erivo

Andy Serkis

Jess Liaudin

Was man vor Luther sehen sollte: Die gefallene Sonne Film

Luther: The Fallen Sun Film basiert auf der BBC-Fernsehserie Luther, die 2010 erstmals ausgestrahlt wurde. Von der Krimiserie gab es fünf Staffeln mit insgesamt 20 Episoden. Das Finale von Staffel 5 von Luther wurde am 4. Januar 2019 ausgestrahlt.

Idris Elba sagte, dass man die vorherigen Staffeln der Fernsehserie Luther nicht gesehen haben muss, um den kommenden Film zu genießen, obwohl wir vermuten, dass es nicht schaden kann, sie gesehen zu haben, um ein richtiges Gefühl für seinen komplizierten Charakter zu bekommen.

Wenn Sie die fünf Staffeln von Luther sehen möchten, bevor der Film herauskommt, können Sie alle 20 Episoden auf BBC iPlayer ansehen.

Gibt es einen Trailer für Luther: Die gefallene Sonne?

Nein, noch nicht. Netflix hat lediglich das Veröffentlichungsdatum und drei Bilder von Luther: The Fallen Sun veröffentlicht.

Einen Trailer gibt es noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass er bald erscheinen wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden und werden Sie informieren, sobald er verfügbar ist.

Britta O'Boyle