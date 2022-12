Netflix fügt Nike-Workouts für Fitness zu Hause hinzu

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix hat angekündigt, dass es am 30. Dezember eine Reihe von Nike Training Club-Workouts in seinen Katalog aufnehmen wird, so dass die Nutzer die Workouts auf jedem beliebigen Gerät abrufen können.

Für die Workouts fallen keine zusätzlichen Gebühren an und sie funktionieren auch auf dem Fernseher. Bisher konnten die Nutzer des Nike Training Club nur dann darauf zugreifen, wenn sie ihr Handy oder Tablet auf einen größeren Bildschirm legten.

Insgesamt soll es über 30 Stunden Video geben, die in zwei Abschnitten veröffentlicht werden. Der erste Teil, der am 30. Dezember erscheint, umfasst 46 Videos, darunter einige Serien, die Ihnen helfen, neue Übungen und Techniken kennenzulernen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Das scheint eine Win-Win-Situation zu sein: Die Nutzer erhalten eine neue Reihe von Trainingsvideos, die wirklich professionell sind, und Nike erhält ein neues Schaufenster, in dem es für seine Fitnesspläne werben kann.

FürNetflix könnte dies ein erster großer Schritt sein, um Fitness zu einem wichtigen Bestandteil seines Angebots zu machen, denn immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, vor dem Fernseher zu trainieren, wenn es möglich ist.

Im Moment ist noch nicht ganz klar, wann der zweite Stapel von Videos auf den Markt kommen wird, aber Nike sagt, dass es am Ende insgesamt 90 Workouts geben wird, so dass man davon ausgehen kann, dass dies die erste Hälfte ist, und dass weitere im Laufe des Jahres 2023" folgen werden.

Bis die Workouts eintreffen, hast du allerdings keine andere Wahl, als weiter auf Netflix fernzusehen und Filme zu schauen - sieh dir an, was unserer Meinung nach die besten Serien sind, die du jetzt schauen kannst.

Schreiben von Max Freeman-Mills.