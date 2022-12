Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Trailer für die Netflix-Doku-Serie von Prinz Harry und Meghan Markle ist da.

Im Jahr 2020 unterzeichneten der Herzog und die Herzogin von Sussex einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix, um über ihr Produktionsstudio Archewell Inhalte zu produzieren. Die Vereinbarung umfasste Dokumentarfilme, Spielfilme, Drehbücher, Inhalte für Kinder - und sogar eine Dokuserie mit den Sussex-Kindern selbst in der Hauptrolle. Am 1. Dezember veröffentlichte Netflix schließlich einen Trailer für die kommende Serie, die schlicht den Titel Harry und Meghan trägt.

Harry und Meghan: Was man wissen sollte

Harry und Meghan ist eine sechsteilige Dokumentarserie über den Herzog und die Herzogin von Sussex. Laut Page Six arbeitet Netflix schon seit einiger Zeit an dem Projekt und filmt das Paar in ihrem Haus in Montecito und auf ihrer Reise nach New York City im September 2021.

Das Studio hatte nicht bestätigt, dass es an einer Dokuserie arbeitet, bis es im Dezember 2022 einen Trailer veröffentlichte. Auf die Frage, warum sie die Reality-Show gemacht haben, sagt Harry in dem Trailer: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ich musste alles tun, was ich konnte, um meine Familie zu schützen." Meghan fügt dann hinzu: "Wenn so viel auf dem Spiel steht, macht es dann nicht mehr Sinn, unsere Geschichte von uns zu hören?"

Netflix beschreibt Harry und Meghan in seiner Presseerklärung wie folgt:

"Im Kern sieht ihre Beziehung aus wie viele andere auch: Sie lernten sich kennen, hatten eine rasante Romanze, verliebten sich, heirateten, bekamen Kinder und bauten sich ein Leben auf, das auf gemeinsamen Werten und der gegenseitigen Unterstützung der Arbeit und der Ambitionen des anderen beruht. Doch der Herzog und die Herzogin von Sussex sind kein gewöhnliches Paar. Es handelt sich um eine der aufsehenerregendsten Liebesgeschichten der Geschichte, und selbst die eingefleischtesten Fans und Anhänger ihrer Geschichte haben sie noch nie so erzählt bekommen.



Harry und Meghan ist eine beispiellose sechsteilige Dokumentarserie, die die gesamte Zeitspanne ihrer Beziehung beleuchtet, von den Anfängen des Werbens des Paares bis hin zu den Herausforderungen und Kontroversen, die sie veranlassten, sich aus der königlichen Familie zurückzuziehen. Die Serie enthält Interviews mit Familienmitgliedern und Freunden, die noch nie öffentlich über die Beziehung des Paares gesprochen haben, sowie mit Historikern und Journalisten, die untersuchen, wie die Medien Harrys und Meghans Beziehung zur königlichen Familie und zum Commonwealth im Allgemeinen beeinflusst haben."

Harry und Meghan: Erscheinungstermin

Laut People wird Harry und Megan irgendwann im Dezember 2022 zum Streamen verfügbar sein - obwohl dies von Netflix nicht bestätigt wurde. Page Six berichtet, dass die Doku-Serie am 8. Dezember erscheinen wird, aber dieses Datum ist noch nicht offiziell.

Harry und Meghan: Wo man sie sehen kann

Die neue Serie wird exklusiv auf Netflix ausgestrahlt. Sie ist Teil des mehrjährigen Vertrags der Sussexes mit Netflix, in dessen Rahmen ihre Produktionsfirma Archewell Productions Dokumentarfilme, Dokuserien, Spielfilme, Drehbücher und Kindersendungen produzieren wird.

Harry und Meghan: Darsteller und Mitarbeiter

Harry und Meghan wird natürlich vor allem Prinz Harry und Meghan Markle in den Mittelpunkt stellen. Aber die Serie enthält auch Kommentare von engen Freunden und Familienmitgliedern, von denen viele noch nie öffentlich darüber gesprochen haben, was sie gesehen oder gehört haben, sowie von Historikern über das Verhältnis der königlichen Familie zu den Medien. Regie bei der Doku-Serie führt die für den Academy Award nominierte und mit dem Emmy ausgezeichnete Regisseurin Liz Garbus.

In einem Interview mit Variety sprach Meghan über die Zusammenarbeit mit Garbus, der Regisseurin von Love, Marilyn aus dem Jahr 2012: "Es ist schön, jemandem unsere Geschichte anzuvertrauen - einer erfahrenen Regisseurin, deren Arbeit ich seit langem bewundere - auch wenn das bedeutet, dass es vielleicht nicht so ist, wie wir es erzählt hätten", sagt sie. "Aber das ist nicht der Grund, warum wir sie erzählen. Wir vertrauen unsere Geschichte jemand anderem an, und das bedeutet, dass sie durch dessen Linse laufen wird".

Zu den ausführenden Produzenten gehören Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin und Mala Chapple.

Harry und Meghan: Trailer

Bislang gibt es nur einen Trailer für Harry und Meghan. Der einminütige Clip zeigt nie zuvor gezeigte Bilder der Ex-Royals, darunter Fotos von der Hochzeitsfeier des Paares und von Meghans Schwangerschaften. Der Trailer zeigt auch Harry und Meghan in Beichtstühlen. Über einem Standbild von Meghan, die in ihre Hände weint, hören wir Harry sagen: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert."

In sechs Episoden wird die Serie die Beziehung von Prinz Harry und Meghan erforschen und was zu ihrem Ausstieg aus der königlichen Familie führte.

