Das Finale von Stranger Things wird dich zum Weinen bringen, sagen die Duffer Brothers

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Serie "Stranger Things" wird mit der Ausstrahlung der letzten Folge der fünften Staffel zu Ende gehen, und die Macher haben angedeutet, dass sie dich zum Weinen bringen wird.

Matt Duffer von den Duffer Brothers verriet, dass er und seine Geschwister, als sie Netflix die letzte Staffel vorstellten, die Chefs des Streamingdienstes zum Weinen brachten: "Wir haben unsere Führungskräfte zum Weinen gebracht, was ich für ein gutes Zeichen hielt", sagte er am Wochenende bei einer Veranstaltung in Los Angeles. "Die einzigen anderen Male, bei denen ich sie weinen gesehen habe, waren bei Budget-Meetings."

Der ausführende Produzent Shawn Levy fügte hinzu, dass die Duffers es geschafft haben, obwohl es sich um Genre-Fernsehen handelt, sich mehr um die beteiligten Menschen als um die Monster zu drehen: "Als Zeuge und nachdem ich in diesem zweistündigen Pitch Room war und das erste Skript gelesen habe... die Sache mit den Duffer Brothers ist, dass, obwohl die Serie so berühmt geworden ist, die Charaktere so ikonisch sind und es so viel über die 80er Jahre und das Übernatürliche gibt, es um diese Menschen geht. Es geht um diese Charaktere.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Die fünfte Staffel kümmert sich ganz klar um die Geschichten der Charaktere, denn das war schon immer das Lebenselixier von Stranger Things."

Wie Netflix letzte Woche auf Twitter bekannt gab, wurde das erste vollständige Drehbuch bereits geliefert. Ross Duffer verriet außerdem, dass das zweite bereits in Arbeit ist: "Wir haben das erste Skript vor ein paar Wochen abgegeben und sind jetzt dabei, das zweite zu schreiben. Es geht mit Volldampf voran", sagte er auf der Veranstaltung.

Leider ist noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten beginnen werden, so dass wir auch nicht wissen, wann die fünfte und letzte Staffel ausgestrahlt wird. Wir vermuten 2024, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit darin steckt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.