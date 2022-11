The Sandman Staffel 2: Was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Sandmann wird auf unsere Bildschirme zurückkehren. Nach einer äußerst erfolgreichen ersten Staffel auf Netflix wird die Comicverfilmung fortgesetzt. Der ausführende Produzent und Originalautor Neil Gaiman hat bestätigt, dass die Serie wieder in Auftrag gegeben wurde.

Das bedeutet, dass die Abenteuer von Morpheus, Luzifer und den verschiedenen Bewohnern der Träume mit weiteren düsteren und reizvollen Geschichten zurückkehren werden.

Hier ist, was wir bisher darüber wissen.

Erscheinungsdatum von The Sandman Staffel 2

Es ist noch viel zu früh, um ein Datum für die Premiere von The Sandman Staffel 2 zu nennen. Netflix hat erst Anfang November 2022 angekündigt, dass der "Traum weitergeht". Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen.

Wie man The Sandman Staffel 2 sehen kann

Da es sich um ein Netflix-Original handelt, wird die Serie exklusiv für den Streaming-Dienst verfügbar sein. Sie benötigen ein Netflix-Konto, wobei nicht bekannt ist, ob die Serie auch für Abonnenten des günstigeren Netflix Basic with Ads-Tiers verfügbar sein wird. Wir gehen davon aus, dass sie enthalten sein wird - natürlich mit Werbeeinblendungen.

Wie viele Episoden wird es in Staffel 2 von The Sandman geben?

Die erste Staffel von The Sandman besteht aus 11 Episoden, aber es gibt noch keinen Hinweis darauf, ob das auch für die zweite Staffel gilt.

Wie man The Sandman nachholen kann

Die gesamte Staffel 1 von The Sandman ist auf Netflix verfügbar, einschließlich der 10 Episoden der Haupthandlung und der Anthologie-Episode 11, die für die Kontinuität nicht wirklich benötigt wird, aber zwei fantastische Geschichten rund um die Welt von Morpheus präsentiert.

The Sandman Staffel 2: Handlung und Details

Schauen Sie jetzt weg, um Spoiler aus den Staffeln 1 und 2 zu vermeiden.

Am Ende der Staffel (vor der Anthologie-Episode) schwört Luzifer Morningstar Rache an Morpheus, nachdem er den Kampf um seinen Helm in der Hölle gewonnen hat. Wir werden also mit Sicherheit sehen, wie sich das auswirkt.

Die zweite Staffel wird wahrscheinlich an den Sandman-Comic Nr. 20 und das Season of Mists-Taschenbuch anknüpfen. Darin kehrt Dream in die Hölle zurück, um Nada zu retten - die wir in Folge 4 der ersten Staffel der Serie gesehen haben. Es kommt zu einer Wendung der Ereignisse, die selbst der Herr der Träume nicht hätte vorhersehen können.

Die Staffel könnte auch mit den Ereignissen von A Game of You - dem nächsten Taschenbuch der Comicserie - zusammenhängen.

Besetzung und Crew von The Sandman Staffel 2

Die Besetzung für Staffel 2 ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Hauptdarsteller zurückkehren werden: Tom Sturrdige als Dream, Vivienne Acheampong als Lucienne, Patton Oswalt als Stimme von Matthew the Raven und Gwendoline Christie als Lucifer Morningstar.

Eine Erklärung des Schöpfers und Autors der Sandman-Comics und ausführenden Produzenten der Serie, Neil Gaiman, deutet darauf hin, dass er zusammen mit dem Rest des Produktionsteams zurückkehren wird:

"Es ist mir eine unglaubliche Freude zu sagen, dass Allan Heinberg, David Goyer und ich in Zusammenarbeit mit Netflix und Warner Bros. noch mehr Geschichten aus The Sandman zum Leben erwecken werden", sagte er.

"Niemand wird darüber glücklicher sein als die Sandman-Darsteller und -Crew: Sie sind die größten Sandman-Fans, die es gibt. Und jetzt ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen."

Gibt es schon einen Trailer für The Sandman Staffel 2?

Da die zweite Staffel gerade erst angekündigt wurde, haben die Dreharbeiten noch nicht einmal begonnen, so dass ein vollständiger Trailer noch eine Weile auf sich warten lassen wird.

Es gibt jedoch ein kurzes Teaser-Video, das von Gaiman auf Twitter gepostet wurde.

Die Gerüchte sind wahr. Netflix ist begeistert, dass so viele von euch Sandman gesehen haben, und die Sache, auf die wir alle gehofft haben... ist tatsächlich passiert... pic.twitter.com/zc5CrhsdZK- Neil Gaiman (@neilhimself) November 3, 2022

Wird The Sandman für eine dritte Staffel verlängert?

Wir hoffen es. Eine Bestätigung gibt es allerdings noch nicht. Bislang wurde nur die zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Schreiben von Rik Henderson.