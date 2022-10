Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Während wir noch darauf warten, dass die dritte Staffel auf Netflix erscheint, hat das Unternehmen bereits angekündigt, dass die Serie um eine weitere Staffel verlängert wurde. Das stimmt, die vierte Staffel kommt, aber es wird nicht The Witcher sein, wie ihr ihn kennt.

Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass die Hauptrolle der Serie neu besetzt wurde, was die Fans der Serie schockiert hat.

Henry Cavill wird nicht mehr Geralt von Rivia spielen, stattdessen wird Liam Hemsworth die Rolle in der vierten Staffel übernehmen.

Die Nachricht kam kurz nachdem offiziell bestätigt wurde, dass Cavill seine Rolle als Superman im DC-Universum mit einer Mid-Credit-Szene in Black Adam wieder aufnehmen wird.

Natürlich gingen viele davon aus, dass diese beiden Ankündigungen miteinander verbunden sind und dass Cavill nicht beide Rollen übernehmen kann und sich deshalb für den - vermeintlich - größeren Gehaltsscheck entschieden hat, der mit der DC-Rolle einhergeht.

Ob das stimmt oder nicht, wird sich wahrscheinlich nie bestätigen, aber die Ankündigung, dass Liam Hemsworth die Rolle des Geralt übernehmen wird, wurde von vielen nicht als positiv aufgenommen.

In der Pressemitteilung erklärt Hemsworth, dass er - als Witcher-Fan - "überglücklich" ist, die Hauptrolle zu spielen. Wir können nur hoffen, dass er die Rolle so gut tragen kann, wie es Cavill in den letzten paar Jahren getan hat.

Wenigstens hat Netflix das Richtige getan und uns eine lange Vorankündigung gegeben, so dass es keine große Überraschung sein wird, wenn der Wechsel in etwa einem Jahr stattfindet.

Schreiben von Cam Bunton.