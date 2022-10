Haben Sie ein gemeinsames Netflix-Konto? Ab 2023 müssen Sie "zusätzliche" Nutzungsgebühren zahlen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Netflix schon seit Monaten angedeutet hat, dass es gegen die Weitergabe von Passwörtern vorgehen will, hat das Unternehmen nun endlich bestätigt, dass es Anfang nächsten Jahres damit beginnen wird, dies zu tun.

Der Streaming-Riese kündigte während seiner vierteljährlichen Gewinnmitteilung am Dienstag an, dass er seinen Abonnenten ab Anfang 2023 eine zusätzliche monatliche Gebühr berechnen wird, wenn sie ihre Anmeldedaten weitergeben. Netflix, das sich gleichzeitig darauf vorbereitet, zum ersten Mal ein werbefinanziertes Abonnement einzuführen, sagte, dass es Abonnenten die Möglichkeit geben wird, Unterkonten zu erstellen, als Teil seiner energischen Bemühungen, die gemeinsame Nutzung von Konten endlich zu monetarisieren" (auch bekannt als Passwort-Sharing).

"Wir haben einen durchdachten Ansatz gefunden, um die gemeinsame Nutzung von Konten zu monetarisieren, und wir werden dies ab Anfang 2023 auf breiterer Basis einführen", so Netflix in seinem jüngsten Brief an die Aktionäre. "Nachdem wir uns das Feedback der Verbraucher angehört haben, werden wir Leihnehmern die Möglichkeit bieten, ihr Netflix-Profil auf ihr eigenes Konto zu übertragen, ihre Geräte einfacher zu verwalten und Unterkonten ('extra member') zu erstellen, wenn sie für Familie oder Freunde zahlen wollen.

Netflix fuhr fort: "Wir gehen davon aus, dass die Option des Profiltransfers für Entleiher in Ländern mit unserem preisgünstigeren werbefinanzierten Tarif besonders beliebt sein wird."

Netflix hat vor kurzem ein Profiltransfer-Tool eingeführt, mit dem Nutzer ihre personalisierten Empfehlungen, ihren Fernsehverlauf und vieles mehr einfach auf ein neues Konto übertragen können.(Pocket-lint hat einen Leitfaden, der erklärt, wie die Funktion funktioniert.) Netflix kündigte außerdem letzte Woche an, dass es am 3. November in den USA, Großbritannien und anderen Ländern sein werbefinanziertes Abo für 6,99 Dollar pro Monat einführen wird, das Ads with Basic heißt. Laut Netflix können Sie mit 15 bis 30 Sekunden langer Werbung rechnen.

Zu Beginn dieses Jahres meldete Netflix zum ersten Mal seit über 10 Jahren einen Abonnentenrückgang, und zwar um weitere 1,3 Millionen in den USA und Kanada und 1 Million weltweit im letzten Quartal.

Netflix geht dieses Problem anscheinend direkt an, indem es die Nutzer an der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern hindert. Netflix hat Tests durchgeführt, bei denen Nutzer in Chile, Costa Rica und Peru gezwungen wurden, für ein Unterkonto zu zahlen, wenn das Unternehmen glaubt, dass jemand außerhalb ihres Haushalts auf ihr Abonnement zugreift. Auch in Argentinien, El Salvador, Guatemala, Honduras und der Dominikanischen Republik wurde getestet, wie Nutzer zusätzliche"Häuser" für Konten außerhalb ihres Haupthaushalts kaufen können.

Netflix hat noch nicht bestätigt, wie viel es seinen Abonnenten pro zusätzlichem Nutzer im Jahr 2023 berechnen wird. Pocket-lint wird Sie auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Maggie Tillman.