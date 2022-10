Wie man zum günstigeren Netflix-Werbetarif wechselt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix führt am 3. November in den USA, im Vereinigten Königreich und in mehreren anderen großen Ländern einen günstigeren Tarif mit Werbung ein.

Das werbefinanzierte Abonnement mit der Bezeichnung"Basic with ads" ermöglicht es Ihnen, Netflix zu einem niedrigeren Preis zu nutzen. Sie können Videos in HD-Qualität (bis zu 720p) auf jeweils einem unterstützten Telefon, Tablet, Computer oder Fernseher streamen. Im Gegensatz zu den werbefreien Tarifen von Netflix wird jedoch vor oder während der meisten Fernsehsendungen und Filme Werbung eingeblendet - und, was besonders wichtig ist, einige Filme und Fernsehsendungen sind aufgrund von Lizenzbeschränkungen möglicherweise nicht verfügbar. Auch Downloads sind nicht enthalten.

Mit dem werbefreien Tarif erhalten Sie jedoch Netflix-Spiele ohne Werbung! Verwirrend, nicht wahr? Wie dem auch sei, wenn Sie das ausprobieren möchten, um Geld zu sparen, vor allem in den Wintermonaten, ist das ganz einfach.

So erhalten Sie den Netflix-Tarif Basic mit Werbung

Sie können sich entweder für Basic mit Werbung anmelden oder, wenn Sie bereits Mitglied sind, Ihren Tarif ändern.

Derzeitige Netflix-Abonnenten

Wenn Sie bereits Netflix-Mitglied sind, können Sie Ihren Tarif zu Basic mit Werbung wechseln.

Besuchen Sie netflix.com/youraccount. Melden Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto an. Wählen Sie unter Tarifdetails die Option Tarif ändern. Wenn Sie die Option Plan ändern nicht sehen, kontaktieren Sie Netflix hier.

Wenn Ihr Konto in der Warteschleife ist, können Sie Ihren Tarif nicht ändern. Wählen Sie den gewünschten Tarif aus und wählen Sie dann Weiter oder Aktualisieren. Wählen Sie Änderung bestätigen oder Bestätigen.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Siehe die Netflix-Supportseite zum Tarifwechsel.

Neue Netflix-Abonnenten

Wenn Sie neu bei Netflix sind, können Sie sich wie bei jedem anderen Tarif für den Tarif Basic mit Werbung anmelden.

Besuchen Sie netflix.com/signup. Wählen Sie einen Plan. Sie können den Plan jederzeit ändern oder kündigen. Das Netflix-Angebot "Basic mit Werbung" wird erst im November 2022 eingeführt. Erstellen Sie ein Konto, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen. Geben Sie eine Zahlungsmethode ein. Das war's schon.

Benötigen Sie weitere Hilfe? Sehen Sie sich die Netflix-Supportseite für die Anmeldung an. Dort finden Sie auch Anweisungen für die Nutzung der Netflix-App für Mobilgeräte und Set-Top-Boxen.

Können Sie einen Netflix-Tarif jederzeit ändern?

Ja, Sie können jederzeit ein Downgrade oder Upgrade zwischen den Tarifen vornehmen. Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten, wenn Sie Ihren Netflix-Tarif wechseln möchten.

Ein Tarifwechsel wird sofort wirksam. Ihr Rechnungsdatum ändert sich auf der Grundlage des Restbetrags Ihrer letzten Zahlung.

Eine Herabstufung des Tarifs mit einem niedrigeren Preis wird zu Ihrem nächsten Abrechnungsdatum wirksam. Sie können die Funktionen des höheren Tarifs bis zu Ihrem nächsten Abrechnungsdatum weiter nutzen.

Wie viele Anzeigen sind im Netflix-Anzeigentarif enthalten?

Im Durchschnitt sehen Sie etwa 4 Minuten Werbung pro Stunde, wobei eine Werbung bis zu 30 Sekunden lang sein kann. Sie können die Werbung nicht überspringen oder vorspulen, aber Sie können die Wiedergabe während einer Werbung unterbrechen.

Genießen Sie Ihr Netflix-Erlebnis genau so, wie es heute ist? Sehr gut! An der Art und Weise, wie Sie Netflix sehen, wird sich nichts ändern.



Ab November wird Netflix ab 6,99 $ pro Monat erhältlich sein. Basic with Ads, Netflix' neuer günstigerer werbegestützter Tarif. https://t.co/OjRfIkbXWs- Netflix (@netflix) October 13, 2022

Wann wird Netflix Basic mit Werbung verfügbar sein?

Der Tarif Basic mit Werbung wird Anfang November 2022 verfügbar sein: 1. November 2022: Kanada, Mexiko

3. November 2022: Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Großbritannien, USA

10. November 10: Spanien Lesen: Netflix Tipps und Tricks: Wie Sie Ihr Binge-Watching-Erlebnis meistern Möchten Sie mehr wissen? Sehen Sie sich den FAQ-Hub von Netflix für den Tarif Basic mit Werbung an.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Rik Henderson.