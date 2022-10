Netflix beginnt jetzt bei 6,99 $, aber Sie müssen Werbung sehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bald können Sie Netflix für nur 4,99 € / 6,99 € / 5,49 € pro Monat sehen, aber die Sache hat einen Haken: Sie müssen Werbung in Kauf nehmen, um diesen niedrigen Preis zu erhalten.

Das neue Netflix-Angebot, das den Namen Basic mit Werbung trägt, wird ab November in den USA, Großbritannien, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Mexiko und Spanien erhältlich sein. Netflix sagt, dass Sie Zugang zu den meisten Inhalten seiner umfangreichen Bibliothek haben werden, dass aber "einige Filme und Fernsehsendungen" nicht verfügbar sein werden. Die wachsende Spielesammlung von Netflix wird jedoch weiterhin zur Verfügung stehen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie viele Werbeeinblendungen werden Sie in Kauf nehmen müssen, um etwas Geld zu sparen? Durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde, so wurde uns gesagt, aber Sie werden nichts herunterladen können, um es offline anzusehen - das sollten Sie bedenken, wenn Sie beispielsweise Inhalte für Flugreisen herunterladen. Jede Werbung wird zwischen 15 und 30 Sekunden lang sein.

Netflix hat die Gelegenheit genutzt, um auch sein Angebot leicht zu verbessern. Sowohl das neue Basic-Angebot mit Werbung als auch die bestehenden Basic-Angebote haben jetzt beispielsweise 720p-Videos. Das bedeutet, dass Nutzer, die bereits für den Basic-Tarif zahlen, im November ein Upgrade erhalten, was sehr erfreulich ist. Beachten Sie, dass sowohl Basic mit Werbung als auch Basic nur das Streaming auf einem einzigen Gerät erlauben.

Diejenigen, die 1080p-Inhalte wünschen, können weiterhin die Standard- oder Premium-Optionen wählen, wobei letztere den Zugang zum 4K-Streaming ermöglichen.

All dies wird am 3. November 2022 um 9 Uhr morgens eingeführt. Sie müssen also nur noch ein paar Wochen warten, wenn Sie auf eine noch günstigere Möglichkeit gewartet haben, Netflix zu sehen. Jetzt warten wir darauf, dass Disney+ sein eigenes Angebot startet, während Apple TV+ Gerüchten zufolge auch Werbung in Betracht zieht.

Schreiben von Oliver Haslam.