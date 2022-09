Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bridgerton ist eine der beliebtesten Serien von Netflix und Königin Charlotte ist eine der besten Figuren der Serie. Daher ist es wahrscheinlich nicht allzu überraschend, dass eine Spin-Off-Serie über sie in Arbeit ist.

Die Spin-Off-Serie wird den Namen "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" heißen und sich auf die jüngere Königin Charlotte und ihre Geschichte, einschließlich ihres Aufstiegs zur Macht, konzentrieren.

Hier finden Sie alles, was Sie über das Spin-Off von Bridgerton Queen Charlotte wissen müssen, einschließlich des voraussichtlichen Erscheinungstermins, sowie Informationen darüber, wie Sie die Serie sehen können und was Sie erwarten können.

Netflix hat noch nicht bestätigt, wann Queen Charlotte: A Bridgerton Story veröffentlicht wird, aber es hat 2023 gesagt, so dass wir wissen, dass wir mindestens bis zum nächsten Jahr warten müssen.

Bridgerton Staffel 3 soll ebenfalls entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheinen, aber es ist noch nicht klar, ob die Spin-Off-Serie zusammen mit Bridgerton veröffentlicht wird oder ob der Streaming-Dienst sie getrennt voneinander zeigen wird.

Wenn Queen Charlotte: A Bridgerton Story veröffentlicht wird, wissen wir, dass es sich um eine Netflix-Serie handeln wird und Sie daher Ihr Netflix-Abonnement bereithalten müssen.

Das Spin-Off Queen Charlotte: A Bridgerton Story wird von der jüngeren Königin Charlotte und ihrer Reise zu der mächtigen, einmischenden und hervorragenden Königin handeln, die wir alle aus Bridgerton kennen und lieben gelernt haben.

Netflix sagte auch, dass das Spin-Off die junge Violet Bridgerton und Lady Danbury behandeln wird.

Es soll eine "begrenzte Prequel-Serie" sein, aber wir wissen noch nicht, wie viele Episoden sie bieten wird.

Liebe Leserinnen und Leser, freuen Sie sich auf eine offizielle Vorstellung der Königin selbst, India Amarteifio, die zusammen mit dem unvergleichlichen Duo Golda Rosheuvel und Adjoa Andoh die Ursprünge von Your Majesty enthüllen wird. Königin Charlotte: A Bridgerton Story is on the way, indeed. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu-